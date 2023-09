Après la conférence de presse de Pablo Longoria, président de l’OM, Rachid Zeroual, le leader historique des South Winners, lui a répondu assez sèchement.

Pablo Longoria reste président et va porter plainte

L’OM a organisé une conférence de presse spéciale ce vendredi soir où Pablo Longoria a expliqué son choix de rester président de l’OM. Il a ajouté qu’il porterait plainte également suite à la réunion de lundi. Toutefois, le dirigeant espagnol n’a pas expliqué qui serait visé par la plainte.

« Je traverse actuellement des journées compliquées, empreintes d’émotion. Je me suis exprimé cette semaine avec sincérité, en tant qu’être humain (…) Récemment, j’ai eu une longue conversation avec McCourt et le conseil de surveillance, qui m’ont apporté un soutien inconditionnel. Tous ces gestes de soutien me touchent profondément. Ils montrent l’amour et la passion qui entourent l’OM, cette ville, et ses valeurs. Cela me donne beaucoup d’énergie.

Je me recharge, et j’ai décidé de continuer ma mission en tant que président de l’OM. Je serai à Paris dimanche. J'ai demandé a mes avocats de déposer plainte par rapport à ce qu'il s'est passé. Je ne veux pas alimenter un conflit, je veux simplement mettre fin à ces comportements afin que ce type de situation ne se reproduise plus », a déclaré Pablo Longoria. Une sortie médiatique commenté par l’un des leaders des principaux groupes de supporters de l’OM.

Rachid Zeroual n'a pas peur de Pablo Longoria

Après la déclaration de Pablo Longoria indiquant sa volonté de porter plainte, Rachid Zeroual lui a répondu en affirmant que lui aussi allait l'imiter. Au micro du quotidien régional La Provence, le leader historique des South Winners a annoncé sa volonté de saisir à son tour la justice. « Je n'en ai rien à foutre, il peut dire ce qu’il veut. Je sais ce que j’ai entre les mains. S’il continue, ça sortira aux yeux de tous. Les gens qu’il couvre au centre de formation ne pourront plus se cacher. C’est tout ce que j’ai à dire. Il brasse du vent, il brasse du vent. Il a dit qu’il portait plainte contre qui, contre quoi ? Rien. Moi aussi, je vais porter plainte », a lancé Rachid Zeroual. Le feuilleton se poursuit donc.