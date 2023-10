Le procureur de Marseille s’est exprimé sur les graves incidents autour de l’Olympico. Il a dévoilé la durée d’incapacité totale de travail de Fabio Grosso, blessé au visage.

OM-OL : Le procureur de Marseille confirme plusieurs enquêtes ouvertes

Nicolas Bessone, le procureur de Marseille a fait de grandes annonces sur la suite à donner aux événements qui ont émaillé l’avant-match entre l'OM et l'OM, dimanche, en dehors du stade, mais aussi à l’intérieur du Vélodrome. Il a confirmé plusieurs enquêtes en cours. « Un certain nombre d’enquêtes ont été ouvertes et un certain nombre de personnes ont été interpellées », a-t-il confirmé en conférence de presse.

Selon lui, trois faits majeurs ont retenu l’attention de son bureau : l’agression et le caillassage du bus de l’OL, le caillassage du bus des supporters lyonnais et un certain nombre de comportements racistes dans le parcage des supporters lyonnais. « Les faits les plus graves sont ceux commis contre le bus de l’équipe de l’OL», a souligné Nicolas Bessone, tout en annonçant des gardes à vue.

OL : 30 jours d'Incapacité Totale de Travail pour Fabio Grosso

Le procureur a également évoqué la blessure grave de Fabio Grosso, touché au visage par des projectiles sur le trajet du bus de l’équipe lyonnaise. L’entraineur des Gones a en effet reçu une Incapacité Totale de Travail (ITT) de 30 jours. Cependant, « aucune personne n’est à ce stade interpellée et en garde à vue pour ce chef ». D’après Nicolas Bessone, les investigations continuent. « À ce stade, nous n’avons pas de plainte de l’OL. Nous avons d’ores et déjà été saisis par l’avocat de la LFP », a-t-il précisé. Quant à la Commission de discipline de la LFP, elle tiendra une importante réunion, jeudi, pour statuer sur les décisions à prendre après l'annulation du match OM-OL.