Lancé en Ligue 1 cette saison par le FC Lorient, Eli Junior Kroupi séduit. Au point d’être comparé à Kylian Mbappé, actuelle star du PSG.

FC Lorient : Eli Junior Kroupi, véritable révélation du FCL

Fils de l’ancien footballeur Eli Kroupi (44 ans), Eli Junior Kroupi (17 ans) fait déjà son trou au FC Lorient. Il est pourtant à sa première saison avec l’équipe professionnelle de son club formateur. Le jeune et talentueux joueur a en effet saisi sa chance dès qu’il a été lancé en Ligue 1 par Régis Le Bris. Resté sur le banc de touche lors de la 1re journée, il n’a plus quitté l’équipe des Merlus après sa première apparition le 20 aout 2023, contre l’OGC Nice.

Le polyvalent attaquant avait été décisif dès le match de la 2e journée du championnat. Sorti du banc de touche (71e), c’est lui qui avait délivré la passe décisive sur le but égalisateur du FC Lorient (1-1). En 9 apparitions en Ligue 1 cette saison, pour 6 titularisations, Eli Junior Kroupi a déjà marqué 3 buts et offert 2 passes décisives. Grâce à ces performances, il est le meilleur buteur et passeur du FC Lorient, avant la réception du RC Lens, ce samedi (18h) au Moustoir.

Tiémoué Bakayoko : « Eli Junior Kroupi me fait penser à Kylian Mbappé »

Mais la progression rapide, l’efficacité et la précocité de la pépite de 17 ans ne sont pas une surprise pour Franck Haise, l’un des anciens formateurs à Lorient (2013-2015). « Il devait avoir 10 ans, mais il avait déjà beaucoup de qualités », se souvient le coach des Lensois, sur RMC Sport. « Offensivement à la finition, il est remarquable. Il lui faut très peu de choses pour finir les actions et marquer des buts. Une autre de ses qualités, c'est la joie de jouer au foot. Il aime ça. Il respire ça et c'est très important », témoigne pour sa part Régis Le Bris.

Quant à Tiémoué Bakayoko, nouveau coéquipier d’Eli Junior Kroupi au FC Lorient, il n’a pas hésité à le comparer à Kylian Mbappé. « Il me fait penser à Kylian. C'est un phénomène ». Évidemment, il ne parle pas de la star actuelle du PSG et capitaine de l’Équipe de France, mais plutôt du Kylian Mbappé de l’AS Monaco entre 2015 et 2017. La comparaison de Tiémoué Bakayoko est plutôt faite en terme de précocité.