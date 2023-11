Alors que les Tifosis de l’AC Milan promettent l’enfer à Gianluigi Donnarumma à San Siro ce mardi soir, Luis Enrique, le coach du PSG, a évoqué le sujet.

AC Milan-PSG : Les billets « Dollarumma » dévoilés pour Donnarumma

À quelques heures du match retour de Ligue des Champions contre le Paris Saint-Germain, les fans de l’AC Milan promettent l’enfer à leur ancien chouchou Gianluigi Donnarumma, qui a rejoint librement les rangs parisiens depuis l’été 2021. Désormais considéré comme un traître intéressé uniquement par l'argent, le gardien de but de 24 ans devrait recevoir en plein match de faux billets à son effigie, ce mardi soir, à San Siro, à l'occasion de la quatrième journée de la phase de groupes de la Ligue des Champions entre les deux clubs.

Lundi, les ultras de la Curva Sud avaient annoncé au coéquipier de Kylian Mbappé qu'ils avaient reçu « du courrier pour lui. » Le contenu des fameuses boîtes prises en photo et publiées sur les réseaux a été dévoilé ce mardi par un journaliste italien sur son compte Twitter. En effet, Antonio Vitiello a présenté ces dernières heures de faux billets surnommés « Dollarumma », « Homme sans honneur » ou encore « Mercenaire » frappés du numéro 71, en référence à la Smorfia napolitaine. Mais Gianluigi Donnarumma semble bien préparer à vivre cette atmosphère hostile, selon son coach.

Luis Enrique : « Avec Donnarumma, on en a rigolé »

Formé à l’AC Milan, Gianluigi Donnarumma s’apprête à fouler la pelouse de San Siro avec les couleurs du Paris Saint-Germain. Et à en croire son entraîneur Luis Enrique, les supporters des Rossoneri risquent d’être énormément déçus puisque le numéro 99 du PSG est prêt à vivre avec sérénité cet environnement hostile, dont il rigole d’ailleurs. « On a rigolé de ça avec Donnarumma, parce que c'est quelque chose d'habituel dans le football. Plein de grands joueurs ont connu ça. Je pense qu'il n'y aura pas de problème particulier », a déclaré le technicien espagnol en conférence de presse avant d’annoncer la couleur pour le match.

« Je suis toujours optimiste. On va jouer contre un rival difficile, dans un stade historique. Je suis optimiste parce que je vois que les joueurs ont vraiment hâte de jouer ce match. Le plus logique, c'est d'oublier le match aller. Ce sera différent. On a une idée très claire de ce qu'on veut faire, avoir plus le ballon, se créer plus d'opportunités face à un adversaire difficile, qui a besoin de points dans ce groupe, comme toutes les équipes », a expliqué Luis Enrique.