Kylian Mbappé aurait-il joué un rôle capital dans sa venue au PSG lors du mercato estival ? Ousmane Dembélé vient de clarifier la situation.

Mercato PSG : Ousmane Dembélé réfute l’influence de Kylian Mbappé dans son transfert

Après avoir fait face à de multiples problèmes extrasportifs tout au long de son passage au FC Barcelone, Ousmane Dembélé a pris une décision audacieuse cet été, en cherchant à donner une nouvelle trajectoire à sa carrière. L'international français a ainsi choisi de rejoindre le Paris Saint-Germain, pour un transfert estimé à environ 50 millions d'euros. Il arrive au PSG avec pour mission de compenser le départ de Neymar, parti en l’Arabie saoudite.

Au début, de nombreuses rumeurs ont aussi circulé sur son arrivée au PSG, suggérant que Kylian Mbappé aurait exercé une influence considérable dans ce deal. L’international français aurait fait le forcing auprès d’Ousmane Dembélé pour le convaincre de rejoindre le club de la capitale. Ces spéculations sur l'influence de Kylian Mbappé ont été dissipées par Ousmane Dembélé lui-même, assurant que son compatriote n'avait joué aucun rôle dans sa décision de signer au PSG.

« Si Kylian Mbappé a participé à mon arrivée au PSG ? Non (rires.). Il n'y a même pas eu d'appel. Il m'a demandé si j'allais venir, c'est tout. Il n'a pas essayé de me convaincre ou quoi que ce soit », a-t-il déclaré dans une longue interview accordée à L’Équipe. Ces paroles viennent réfuter les rumeurs précédentes et éclaircir les circonstances autour de son transfert à Paris.

Le PSG ne fait pas de la Ligue des champions une obsession

À l'approche du match contre l'AC Milan, prévu ce mardi en Ligue des champions, Ousmane Dembélé a également partagé son point de vue sur la perspective du PSG dans cette compétition. Contrairement à l'idée répandue selon laquelle la Ligue des champions serait l'objectif ultime du club, le joueur de 26 ans a expliqué que depuis son arrivée à Paris, l'équipe n'était pas obsédée par cette compétition.

L’ancien Barcelonais a souligné que son équipe ne se concentrait réellement sur la plus prestigieuse des coupes d’Europe juste avant les matchs. « Depuis que je suis arrivé, on ne parle pas vraiment de la Ligue des champions, à part vraiment juste avant les matches. On n'est pas obnubilés par ça. Il n'y a pas que ça et ce n'est pas l'objectif principal de l'équipe », a-t-il conclu. Cette déclaration montre la perspective réaliste d’Ousmane Dembélé et du PSG, qui vise à atteindre un équilibre entre la Ligue des champions et les autres compétitions.