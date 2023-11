Le verdict est tombé pour Gautier Larsonneur, blessé à l’épaule à l'entrainement il y a 12 jours. Et ce n’est pas une bonne nouvelle pour l’ASSE.

ASSE : Gautier Larsonneur absent jusqu’au 15 janvier 2024

Victime d’une entorse acromio-claviculaire de l'épaule gauche, Gautier Larsonneur est désormais situé sur la durée de son indisponibilité. Alors que Laurent Batlles espérait son retour après la trêve internationale de novembre, le gardien de but ne reviendra pas de sitôt. L’entraineur de l’ASSE l’a confirmé en conférence de presse, ce jeudi. Le portier titulaire des Verts sera absent jusqu’ à la mi-janvier 2024. Le deuxième avis médical que le club attendait est tombé comme un couperet.

« Ils ont fixé une reprise au 15 janvier pour Gautier Larsonneur », a communiqué Laurent Batlles. Il ne sera pas opéré, mais il y a une rééducation particulière à faire par rapport à sa blessure qui est très particulière. Il y a un protocole à suivre ici, peut-être à Clairefontaine après ». Est-il possible de revoir le gardien avant cette date indicative ? Le coach de Saint-Etienne l’espère sérieusement. « La réathlétisation, est-ce que ce sera plus rapide ? On verra », a-t-il répondu.

Pour l’instant, Gautier Larsonneur a eu la permission de rentrer chez lui, auprès de sa famille, afin de digérer le gros coup subi en pleine saison. « Il fallait qu’il s'évade un peu parce que c'est dur pour lui et pour nous », a expliqué Laurent Batlles. Après deux matchs disputés, Etienne Green (23 ans) va donc poursuivre l'intérim, en l'absence du gardien N°1.

Dylan Batubinsika et Ibrahima Wadji de retour en décembre

On en sait aussi un peu plus sur la situation de deux autres blessés : Dylan Batubinsika (ischio) et Ibrahima Wadji(adducteur). Leur retour est prévu dans trois semaines, plus précisément après le match de la 15e journée de Ligue 1, contre Pau FC (25 novembre). Le défenseur central congolais et l’attaquant sénégalais pourraient postuler contre Amiens SC (2 décembre) ou l’EA Guingamp (5 décembre).