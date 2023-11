Rayan Cherki a rejoint l’Équipe de France Espoirs après son match frustrant à Rennes. À Clairefontaine, Thierry Henry a évoqué la situation difficile du meneur de jeu de Lyon.

OL : Fabio Grosso recadre Rayan Cherki

Très talentueux et prometteur, Rayan Cherki ne parvient toujours pas à se surpasser pour franchir un palier à l’OL. Laurent Blanc lui avait mis la pression, afin de l’aider à être régulier dans ses prestations, mais le jeune joueur ne parvient toujours pas à enchainer les bons matchs avec Lyon. Le nouvel entraineur Fabio Grosso a également un souci avec l’international français. Il pointe l'état d’esprit de ce dernier, notamment son manque de solidarité avec ses coéquipiers.

D’après le technicien italien, c’est important pour Rayan Cherki « de comprendre que sur le terrain, on joue en équipe ». Titulaire contre le Stade Rennais à Rennes, dimanche, le N°18 de l’Olympique Lyonnais avait cédé sa place du Brésilien Jeffinho, après l’heure de jeu (64e). Lyon avait remporté le match (0-1), grâce au but de Jake O’Brien (67e).

Thierry Henry évasif sur la situation de Rayan Cherki à Lyon

En manque de réussite avec l’OL (1 but en 13 apparitions en Ligue 1 cette saison), Rayan Cherki est pourtant décisif et étincelant avec les Bleuets. Ses prestations avec la sélection U21 sont toutes abouties. En 18 apparitions avec la réserve, il a inscrit 11 buts et délivré 6 passes décisives. En regroupement à Clairefontaine avec l’Équipe de France, la pépite de Lyon a été au cœur de la conférence de presse de Thierry Henry.

Interrogé sur la situation de Rayan Cherki avec les Gones, le nouveau sélectionneur des U21 n’a pas souhaité s’immiscer dans les affaires internes de Lyon. Il a laissé entendre qu’il « ne veut pas trop commenter ce qu’il se passe à Lyon ». Si le Tricolore est en manque de réussite en club en Ligue 1, il lui revient de gérer sa situation, selon ‘’Titi’’. « Avec nous, il a été très bon », a déclaré Thierry Henry.