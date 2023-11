Après l’épisode de la taupe à l’OL, Fabio Grosso a pris une mesure inattendue, qui pourrait impacter le mercato hivernal. Il veut faire le grand ménage !

OL : En crise, Lyon va dans tous les sens !

Le club rhodanien traverse une crise extra-sportive et sportive. En dehors des incidents graves autour de l’Olympico et les décisions de la LFP qui sont contestés, l’Olympique Lyonnais va dans tous les sens. La direction du club ne veut pas retourner à Marseille pour y jouer le match (OM-OL) reporté au 6 décembre. Elle veut plutôt jouer sur un terrain neutre. Comme l’ont confié Vincent Ponsot, Fabio Grosso et Corentin Tolisso, le club pourrait se pencher sur la question du boycott de la rencontre, si ses recours ne font pas changer les décisions de la Ligue.

Les conséquences de ce boycott seraient évidemment regrettables pour le club déjà menacé de relégation en Ligue 2. Mais rien n'est encore décidé, comme l'a précisé Vincent Ponsot.

Mercato OL : Fabio Grosso ouvre la porte aux joueurs désireux de quitter Lyon

En attendant la décision que pourraient prendre John Textor et son administration, Fabio Grosso a décidé de passer à l’offensive. Il a ouvertement menacé ses joueurs, quelques jours après le feuilleton de la taupe dans le vestiaire de Lyon. Il demande à ceux qui ont des envies d’ailleurs de se déclarer, afin qu’il les écarte de son groupe. « J'ai dit que ceux qui ne voulaient pas rester sur le bateau devaient le dire et je ne les ferai pas jouer », a martelé l’entraineur de l’OL, en conférence de presse. « On est sur un bateau dans une tempête. Il faut savoir qui décide de rester sur le bateau, plutôt que de partir dans quelques mois », a-t-il insisté.

Le technicien italien a décidé de faire le grand ménage à Lyon dès cet hiver. Lui qui n’a toujours pas gagné de match depuis qu’il a pris la place de Laurent Blanc. Il a dirigé 5 rencontre, pour 3 défaites et 2 nuls. « Aux grands maux les grands remèdes » ! Ce proverbe colle bien à ce qui se passe à l’OL en ce moment. Mais pour quels effets ? Rendez-vous dimanche à Rennes (17h05) pour voir si le message fort de Fabio Grosso est passé ou pas.