FC Nantes : Thierry Henry choisit deux Nantais pour les JO de Paris 

L’équipe de France se prépare activement pour les Jeux olympiques Paris 2024. Thierry Henry veut deux joueurs évoluant au FC Nantes.

Thierry Henry cible deux talents du FC Nantes

Le sélectionneur de l’équipe de France espoirs, Thierry Henry, choisit deux joueurs du FC Nantes pour participer aux Jeux Olympiques de Paris 2024. La Fédération française de football (FFF) a déjà envoyé un courrier aux dirigeants du FC Nantes afin qu’ils libèrent les deux protégés de Jocelyn Gourvennec pour représenter la France lors de ce tournoi.

Selon les informations du journal régional Ouest-France, les joueurs concernés sont : le défenseur central Nathan Zézé (18 ans) et le gardien de but Alban Lafont (25 ans). La FFF a entamé cette démarche afin d’avoir l’accord du club et de constituer une équipe compétitive pour le tournoi.

Kylian Mbappé rêve de participer aux JO

Outre les deux joueurs du FC Nantes, d’autres pépites et des stars confirmées souhaitent également disputer cette compétition avec l’équipe de France. Le champion du monde 2018, Kylian Mbappé, est ainsi déterminé à participer à ce tournoi à Paris. Cela fait partie des points de négociations avec son futur club, le Real Madrid.

Le joueur de l’Atlético Madrid, Antoine Griezmann, postule également pour une place au sein de l’équipe de Thierry Henry. La France jouera son premier match le 24 juillet à Marseille. Le deuxième aura lieu le 27 juillet à Nice, et le troisième le 30 juillet à Marseille. Le tirage au sort se déroulera le 20 mars 2024.