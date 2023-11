Alors que le LOSC sera privé de plusieurs cadres contre Lyon, Paulo Fonseca a fait un choix déterminant pour Jonathan David, dont la situation inquiète.

LOSC : Paulo Fonseca veut titulariser Jonathan David contre l'OL

Non, le LOSC ne semble pas prêt à faire une croix sur Jonathan David. Après avoir fait le forcing pour le conserver cet été, les dirigeants tentent de maintenir leur position alors que le Canadien n'arrive plus à marquer. Depuis le 20 septembre dernier, et un but inscrit à domicile contre l'Olimpja Ljubljana (2-0, 1re journée de Ligue Europa Conférence), il connaît une terrible disette offensive.

Son bilan était pourtant prometteur, que ce soit sur la scène nationale ou européenne. En Ligue 1, le natif de Brooklyn compte 2 buts et une passe décisive à son actif, le tout en 12 matchs. Un meilleur départ par rapport à la saison dernière, où il avait également inscrit 2 buts mais n'avait délivré aucune passe décisive. En Ligue Europa Conférence, l'attaquant de 23 ans a aussi été buteur à 2 reprises : contre Ljubljana donc, mais aussi en barrages face à Rijeka (1-1, 31 août dernier). Selon L'Équipe, Paulo Fonseca lui fait toujours confiance. Alors que le LOSC se déplace à Lyon dimanche, le coach du club nordiste compte le titulariser.

« Il doit retrouver de la confiance »

Ce duel, qui compte pour la 13ème journée de Ligue 1, opposera deux formations en manque de victoires. Le Lille OSC n'a plus gagné depuis le 29 octobre dernier, et une victoire à domicile contre Monaco (2-0). Pour les Gones, la sonnette d'alarme est tirée depuis longtemps. Bons derniers du championnat, ils ont su décrocher leur premier succès de la saison juste avant la trêve internationale, sur le terrain de Rennes (0-1).

Déjà privé de plusieurs cadres (Ismaily, Diakité, Djaló, André), Paulo Fonseca ne veut pas se passer de Jonathan David. Présent en conférence de presse ce samedi, le technicien de 50 ans espère qu'il « fera un bon match », tout en affirmant qu'« il doit récupérer de la confiance » après la trêve internationale. Face au micro de RMC Sport ainsi que d'autres médias, Fonseca a également assuré qu'il était prêt physiquement. Petit motif d'espoir pour les Dogues, le Canadien a retrouvé le chemin des filets en sélection. C'était contre la Jamaïque (1-2, 18 novembre dernier).