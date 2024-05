LOSC : Partira, partira pas ? Le point sur l’avenir des joueurs clefs

Le LOSC a lutté toute la saison pour obtenir une place dans la plus belle des coupes d’Europe. Place obtenue ! Mais maintenant le club nordiste doit essayer au maximum de garder ses meilleurs éléments.

L’attaque lilloise chamboulée

Recrue supposée « phare » du LOSC, Andrej Ilic a beaucoup déçu cette saison. Avec seulement 3 matchs disputés, le jeune serbe n’a jamais réussi à peser dans l’esprit de Paulo Fonseca. Pour l’année prochaine, il doit être l’attaquant principal des Dogues. Car oui un départ est plus qu’annoncé : celui de Jonathan David.

Le LOSC aimerait conserver le deuxième meilleur buteur de Ligue 1 cette saison (19 buts) encore une année de plus. Mais les dirigeants lillois sont évidemment dépendants des aléas du marché des transferts. Le club ne pourra pas le retenir en cas de belle offre. D’autant plus que le Napoli serait plus qu’intéressé pour remplacer Victor Osimhen, un ancien lillois.

Quel avenir pour les joueurs du LOSC ❓



Yoro 🇫🇷

👉Sérieux avantage pour le PSG, même si le joueur donne sa préférence au Real Madrid.



David 🇨🇦

👉Le LOSC espère le conserver, mais est dépendant du marché. Agent en contact avec Naples.



Point complet :

👉 https://t.co/7XbCXbkq6F pic.twitter.com/5cIYHGsUxA — Le Petit Lillois ⚜️ (@LePetitLillois) May 21, 2024

Zhegrova, Yazici et Yoro en partance ?

Selon l’Equipe, à n’importe quel poste, les joueurs du LOSC ont marqué les esprits cette sison. A commencer par Edon Zhegrova (25 ans), qui a de grandes ambitions. Après avoir fait partie des nommés pour le Trophée UNFP de meilleur joueur de l’année en Ligue 1, le Kosovar attire des Grands d’Europe. Reste à savoir le prix fixé par le LOSC.

La jeune pépite Leny Yoro, auteur d’une saison brillante en défense, est lui aussi tout proche d’un transfert. Il serait tout proche du PSG. En cas de départ, les Dogues refuseraient de vendre Tiago Santos (21 ans), qui a pourtant une valeur marchande notoire, surtout à ce poste.

Yusuf Yazici (27 ans) continue de susciter des discussions, mais en réalité, ses chances de prolonger son contrat sont très faibles. Le chemin emprunté semble être le même pour l’ancien bordelais Adam Ounas (27 ans) et Ivan Cavaleiro (30 ans). Les deux quitteront le club en fin de contrat.