Mercato LOSC. Un coup double à 25 M€ se prépare en attaque

Le mercato du LOSC s’agite déjà. Jonathan David et Leny Yoro devraient partir à la fin de cette saison. L’ailier Adam Ounas fera lui aussi ses valises, quid de la situation de l’entraîneur Paulo Fonseca ?

Mercato : Coup double au Cercle Bruges

Pour remplacer Jonathan David et Adam Ounas en attaque, le LOSC pourrait être tenté de « faire ses courses » au Cercle Bruges. Les profils de Kevin Denkey (23 ans) et Alan Minda (20 ans) plaisent fortement aux dirigeants lillois déjà à la tâche sur les dossiers de transferts.

Ces deux joueurs évoluant au sein du club belge semblent compatibles dans leur style de jeu à celui prôné par le Portugais Paulo Fonseca dans le nord de la France. Le coach de 51 ans envisagerait de les recruter s’il venait à décliner fermement les offres de l’Olympique de Marseille et du Milan, qui cherchent à l’attirer sur leur banc.

Le LOSC veut s’offrir une paire de joueurs à 25 M€

Dans leur plan pour le mercato, les Lillois veulent proposer une somme importante pour deux joueurs du club belge. Kevin Denkey et Alan Minda devraient faire l’objet d’un proposition du club français estimée à 25 millions d’euros. La raison, le premier est estimé à 16 millions d’euros quand le virevoltant ailier droit international équatorien de 20 ans, Alan Minda, en veut 9.

Le Cercle Bruges ne s’est pas encore prononcé sur la valeur de ses joueurs, pas plus que sur son intention de les céder ou pas à une autre formation. Que ce dossier aboutisse ou non, Olivier Létang, le président du club actuel 4e de Ligue 1, et ses collaborateurs s’attendent à vivre un mercato des plus animés si Lille accroche une place européenne à la fin de la saison.