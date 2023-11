Le mercato de l’ASSE s’annonce mouvementé dans le sens des arrivées comme des départs. Des noms se confirment sur la liste des partants.

ASSE : Stéphane Diarra et Mahmoud Bentayg dans le dur

L’ASSE a recruté quelques joueurs pendant le mercato d’été. Mais certains peinent à s’imposer dans le groupe de Laurent Batlles. C’est le cas de Stéphane Diarra et Mahmoud Bentayg. L’ailier et l’arrière latéral gauche sont gênés par des blessures récurrentes. Parlant de la situation du joueur prêté par le FC Lorient à l’AS Saint-Etienne, Jordan Adéoti estime qu’il se blesse trop et qu’il « n’a pas pris le rythme » chez les Verts. Vu les insuffisances à certains postes, l’ASSE va justement se renforcer pendant le mercato hivernal. Un défenseur latéral droit est recherché en priorité dans le Forez.

Mercato : L'ASSE ne retiendra pas Thomas Monconduit cet hiver

Des départs sont également prévus dans le Forez. Evoquant les postes à renforcer dans son équipe, Laurent Batlles avait annoncé la couleur : « On verra en fonction aussi de certains départs ». Evect confirme le souhait de la direction de l’ASSE de se séparer de Thomas Monconduit (32 ans) en janvier. Il est souvent blessé et peu utilisé par Laurent Batlles. Le milieu défensif a été titulaire seulement 3 fois en 6 apparitions en Ligue 2 cette saison. Bien que sous contrat jusqu’en juin 2025, Thomas Monconduit « ne sera pas retenu », selon le média spécialisé. L’ASSE se donnerait les moyens de se débarrasser de lui. Les responsables des Verts « pourraient même chercher à faciliter son départ », d'après les indiscrétions de En Vert Et Contre Tous.

Saint-Etienne cherche une porte de sortie à Mickaël Nadé

Poussé vers la porte de sortie de Saint-Etienne l’été dernier, Mickaël Nadé est également sur la liste des joueurs sur le départ. Titularisé lors des 4 derniers matchs des Verts, en l’absence de Dylan Batubinsika, le défenseur formé chez les Verts ne satisfait pas les attentes de l’encadrement technique stéphanois. Entré dans sa dernière année de contrat, Mickaël Nadé devait être transféré cet hiver, pour éviter de le voir partir librement dans six mois.

L'ASSE veut se débarrasser d'un gardien de but

Les responsables stéphanois souhaiteraient également faire partir un des trois gardiens de but remplaçants. En fin de contrat en juin 2024, Matthieu Dreyer (34 ans) est en tête de liste. Etienne Green (23 ans) est certes la doublure de Gautier Larsonneur (en reprise), mais l’ASSE n’hésiterait pas le transférer si une offre intéressante arrive sur le bureau des dirigeants du club ligérien cet hiver. Notons que Boubacar Fall (23 ans) est le 4e portier de l'équipe de Laurent Batlles.