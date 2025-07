Mercato OL : Un défenseur de Lyon plaît à la Real Sociedad

Le départ d’un défenseur de l’OL, sur qui Paulo Fonseca ne compte pas, se dessine. Il se rapproche d’un club en Liga en Espagne.

Mercato : Duje Caleta-Car vers un prêt à la Real Sociedad

Les départs continuent de s’enchaîner à l’OL. Ceux de Jordan Veretout et Lucas Perri ont été officialisé la semaine dernière, à la suite d’Adryelson. Lundi, le probable départ de Paul Akouokou vers le Real Saragosse a été révélé. Un média local a annoncé l’intérêt du club évoluant en deuxième division espagnole pour le milieu défensif de l’Olympique Lyonnais.

Ce mardi, l’intérêt d’un autre club espagnol pour Duje Caleta-Car est révélé par Fabrizio Romano et confirmé par L’Équipe. Selon ces sources, le défenseur central est dans le viseur de la Real Sociedad. Informés de cet intérêt, les dirigeants de Lyon auraient demandé au défenseur central de faire ses valises pour rejoindre le club basque. D’après les informations du quotidien sportif, il va signer en Espagne sous la forme d’un prêt avec une option d’achat.

OL : Caleta-Car n’entre plus dans le projet lyonnais

En effet, l’International Croate (33 sélections) n’est pas parmi les premiers choix de Paulo Fonseca. Le coach des Gones préfère le duo Clinton Mata – Moussa Niakhaté en défense centrale. La saison dernière, il avait fait seulement 19 apparitions en Ligue 1. Arrivé à l’OL en juillet 2024 et sous contrat jusqu’en juin 2027, Duje Caleta-Car est poussé dehors. Il n’entre pas dans le nouveau projet Lyonnais incarné par Michele Kang, la nouvelle présidente.

Il doit faire la place à des joueurs plus jeunes et prometteurs. Son départ répond également à la politique de réduction de la masse salariale initiée par Kang et son bras droit Michael Gerlinger. Pour rappel, le salaire mensuel du joueur de 28 ans est estimé à près de 200 000 euros, soit 2,3 millions d’euros brut par an.