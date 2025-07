Stade Rennais : Loïc Désiré fonce sur un Nigérian à 8 M€

Le Stade Rennais insiste pour s’attacher les services d’une pépite nigériane qui évolue en Turquie. Mais le prix du joueur grimpe.

Mercato Stade Rennais : Loïc Désiré accélère pour un crack nigérian

Habib Beye l’attend. Rennes le suit toujours. Anthony Dennis, milieu nigérian de Göztepe, reste une cible prioritaire. Après Quentin Merlin et Valentin Rongier, le Stade Rennais veut encore renforcer son entrejeu. Beye l’a dit : deux, peut-être trois recrues au maximum. Le staff est serein. « Avec le directeur sportif, on est très sereins sur l’arrivée d’autres joueurs. Par contre, ce ne sera pas six ou sept arrivées. Si l’on a deux arrivées, ce sera très bien. Si l’on en a trois, ce sera, à mon sens, le maximum. », a annoncé le coach rennais la semaine dernière.

Anthony Dennis est actuellement la priorité des Rennais. Le joueur plaît au club breton. Il a 21 ans, joue en Turquie, et aimerait rejoindre un championnat plus compétitif. Un point qui joue en faveur de Rennes. La presse turque confirme : le club breton est en bonne position.

Mais rien n’est encore fait. Göztepe réclame 8 millions d’euros. C’est le double de l’estimation de Transfermarkt. Et la concurrence est là : Augsbourg et un club russe sont aussi sur le dossier. Pour l’instant, Rennes observe. Beye pousse. Mais il faudra sans doute répondre aux exigences financières des Turcs.