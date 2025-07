Mercato ASSE : Il tourne le dos à l’ASSE et justifie son choix

Une cible prioritaire de l’ASSE en défense en préféré rejoindre le FC Lorient. Quelques jours après sa signature, il justifie son choix.

Mercato : Arsène Kouassi a repoussé l’ASSE parce qu’il rêvait de jouer en Ligue 1

L’ASSE avait inscrit Arsène Kouassi sur son calepin comme renfort au poste d’arrière latéral droit. Les Stéphanois étaient passés à l’action concrètement pour le recruter à l’AC Ajaccio, club rétrogradé en National par la DNCG. Finalement, le défenseur de 20 ans a fait le choix de rejoindre le FC Lorient, promu en Ligue 1 à l’issue de la saison 2024-2025.

Selon les confidences du néo-international Burkinabé (2 sélections), il a préféré le club Morbihan à l’AS Saint-Etienne, parce qu’il rêvait de jouer dans l’élite. « Le FC Lorient, c’est un grand club de Ligue 1, si je peux dire ça comme ça. Le projet m’a plu. Et je n’ai jamais joué dans l’élite. Je suis venu pour la découvrir », a-t-il justifié dans Le Télégramme.

FC Lorient : Kouassi rejoint Pantaloni, son ancien coach à Ajaccio

En plus de son rêve, Arsène Kouassi a tourné le dos à l’ASSE parce qu’il avait aussi l’opportunité de retrouver son ancien entraîneur d’Ajaccio à Lorient. Ce dernier a justement joué un rôle dans le choix de la cible des Verts. « Olivier Pantaloni était mon coach à Ajaccio, c’est vraiment quelqu’un de bien. J’espère faire de bonnes choses chez les Merlus avec lui. […]. En Corse, il parlait beaucoup aux jeunes. Cela avait facilité mon adaptation », a-t-il expliqué ensuite.

Pour sa première saison en Ligue 1, le défenseur de 20 ans n’a aucune appréhension. Il espère s’imposer dans l’équipe de Pantaloni. « Le système avec trois défenseurs axiaux, ça me plaît parce que ça met beaucoup en valeur les pistons, et moi ça me permet de me projeter offensivement. Ça a aussi pesé dans ma venue à Lorient », a-t-il confié.

Pour rappel, Arsène Kouassi a signé un contrat de 4 ans avec le FCL, jusqu’en juin 2029. Selon l’estimation de Transfermarkt, son transfert d’Ajaccio a été conclu à 1,2 million d’euros.