Pour le prochain match du PSG face au Borussia Dortmund en Ligue des champions, Luis Enrique a déjà reçu un premier avertissement.

PSG : Le Borussia Dortmund prêt à barrer la route aux Parisiens

Même s’il a évité le pire, le Paris Saint-Germain se retrouve dans une situation délicate après son match nul face à Newcastle (1-1) mardi soir. Le PSG jouera sa qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions lors de son déplacement périlleux à Dortmund le 13 décembre prochain à 21h.

En effet, l’égalisation au bout du temps additionnel de Kylian Mbappé sur un penalty controversé a offert aux Parisiens la possibilité d’avoir encore leur destin européen en main. En remportant le match contre le Borussia Dortmund, quel que soit le score, les hommes de Luis Enrique valideront leur ticket pour le prochain tour de la compétition. Cependant, cet objectif ne sera pas facile à aller chercher.

En face, le Borussia Dortmund est déjà assuré de sa qualification pour les huitièmes de finale. Néanmoins, une défaite face au PSG devrait priver le club allemand de la première place du groupe FC, une situation qu'ils souhaitent à tout prix éviter. Sebastian Kehl, le directeur sportif de Dortmund, a même été catégorique dans ses déclarations concernant l'importance de ce choc.

Le Borussia Dortmund jouera à son meilleur niveau

En zone mixte, le dirigeant allemand a expliqué que son équipe jouera un meilleur niveau contre le PSG, car le BVB 04 est déterminé à conserver sa première place du groupe. Il a aussi rappelé que c’est une question de prestige. Les Jaunes et Noirs souhaitent faire plaisir au public incandescent du Signal Iduna Park lors de la réception du Paris SG.

Les déclarations de Sebastian Kehl confirment la détermination du Borussia Dortmund à assurer sa position de leader du groupe FC et à offrir une performance convaincante devant ses supporters. La confrontation entre le PSG et Dortmund promet ainsi d'être intense, où chaque équipe cherchera à atteindre ses objectifs lors de cette ultime journée des phases de groupe de la Ligue des champions. Luis Enrique et ses troupes sont prévenus.