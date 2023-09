Largement dominé par le PSG en Ligue des Champions, mardi soir au Parc des Princes, le Borussia Dortmund a accusé l’arbitre après sa défaite (2-0).

PSG : Le BVB dénonce le pénalty de Kylian Mbappé

Pour le compte de la première journée de la phase de poules de la Ligue des Champions, le Borussia Dortmund n’a pas fait le poids devant une équipe du Paris Saint-Germain concentrée, joueuse et conduite par un maître d’orchestre appelé Luis Enrique. Et c’est donc tout logiquement que les Rouge et Bleu se sont imposés sur des buts de Kylian Mbappé et d'Achraf Hakimi (2-0). Mais au coup de sifflet de la rencontre, le club allemand l'avait mauvaise.

Face aux médias, l’entraîneur et les joueurs du BVB ont dénoncé la décision de l'arbitre d'accorder un pénalty au PSG dès le retour des vestiaires. Sur une frappe dans la surface de Kylian Mbappé, Niklas Süle a taclé et son bras était décollé puisqu'il était en train de tomber. Jesus Gil Manzano n'a pas hésité à désigner le point blanc sans aller voir la VAR. Une erreur pour Mats Hummels.

« L’arbitre ne nous a pas aidé aujourd’hui, il y a eu beaucoup de mauvaises décisions comme le penalty », a déclaré l’international allemand de 34 ans. De son côté, le capitaine du BVB, le milieu de terrain Emre Can assure avoir demandé à l’arbitre d’aller consulter la VAR pour se rendre compte qu’il n’y avait pas pénalty sur l’action.

« J’ai vu que Niklas avait joué le ballon avec sa main. Mais il tombe sur sa main et doit s’en servir pour s’appuyer dessus. Je l'ai dit plusieurs fois à l'arbitre. Je lui ai dit : ‘S'il vous plaît, sortez du terrain et allez voir l’action'. Il ne l'a pas fait. Il l'a donné. Malheureusement, on ne peut rien y faire », indique l’ancien joueur de Liverpool. Les critiques envers Jesus Gil Manzano sont sortis du terrain puisqu’un membre de la direction du Borussia Dortmund y est allé aussi de son commentaire sur l’arbitrage de la rencontre.

Le directeur sportif de Dortmund n'a pas apprécié l'arbitrage

Sebastian Kehl, directeur sportif du Borussia Dortmund, n'a pas apprécié l'arbitrage du match contre le Paris Saint-Germain. À l’image de son entraîneur Edin Terzic, le dirigeant du cub de la Ruhr regrette un manque de visibilité dans la règle du pénalty.

« Bien sûr, le bras de Süle est juste un peu écarté, mais que doit-il faire ? Je veux dire, c’est presque un bras de soutien à ce moment-là et il tombe au sol. Je pense que dans un match comme celui-ci, dans une situation comme celle-ci, l’arbitre devrait au moins y jeter un œil. Vous avez la possibilité de le faire. Pourquoi tu ne fais pas ça ? Pourquoi a-t-il été si ferme à ce sujet ? Je ne sais pas. Dans l’ensemble, il y a eu peu d’occasions de discuter avec l’arbitre lors du match, mais ce n’était pas le problème a-t-il dit », a jugé Sebastian Kehl.