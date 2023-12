L'AS Saint-Etienne n'est pas prête de faire son retour dans la Ligue 1 française. La situation actuelle du club, relégué en Ligue 2, inquiète les supporters qui interpellent Jean-François Soucasse, le président exécutif des Verts.

ASSE : Jean-François Soucasse interpellé

Les Stéphanois sont relégués en Ligue 2 depuis la fin de la saison 2021-2022. L'objectif de la direction de Jean-François Soucasse est de retrouver au plus vite l'élite du football français. Un objectif qu'ils ne sont pas prêts d'atteindre de si tôt. La faute aux mauvais résultats que le club connaît cette saison qui tend déjà vers la fin de sa moitié. Battue 1-0 par Amiens, l'AS Saint-Etienne n'est que septième à 7 points de la deuxième place. Les Verts ont même perdu quatre de leurs cinq derniers matchs avec une série de quatre défaites consécutives. De quoi inquiéter les supporters qui décident de réagir.

Désireux de voir les hommes de Laurent Batlles remonter en Ligue 1, les supporters ont adressé un courrier à la direction du club. L'objectif est d'obtenir une rencontre avec Jean-François Soucasse, président exécutif de l'AS Saint-Etienne. Ils veulent évoquer plusieurs questions avec leurs dirigeants, notamment le sujet de la pyrotechnie et les amendes qui en découlent. A travers cette démarche, les supporters des Verts entendent protéger les intérêts du club dont la santé financière inquiète de plus en plus.

Combattre les sanctions de la LFP

L'AS Saint-Etienne a fait l'objet de sanctions infligées par la Ligue de Football Professionnel de Vincent Labrune. C'est la conséquence de l'usage d’engins pyrotechniques dans les stades. Les supporters estiment que les prix des amendes sont élevées, ce qui fragilise davantage la santé financière pas assez stable du club.