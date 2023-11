Laurent Batlles pourrait encore se retrouver sur la sellette à l'ASSE, s'il ne met pas fin à la série négative de son équipe en Ligue 2. Roland Romeyer aurait déjà un entraineur sous le coude pour le remplacer.

ASSE : Laurent Batlles évincé s'il perd à Amiens et contre Guingamp ?

Malgré les trois défaites consécutives de l'ASSE en Ligue 2, le club ligérien n'est pas largué par ses concurrents dans la course pour la montée. Grâce à sa longue série de 10 matchs sans défaites (7 victoires et 3 nuls précisément), l'AS Saint-Etienne avait pris 24 points sur 30 possible et s'était hisser à la 2e place du podium au terme de la 12e journée du championnat.

Si le leader Laval se détache un peu du peloton de tête avec 8 points d'avance sur les Verts, ces derniers sont dans les roues d'Angers SCO (27 points), de Grenoble Football (27 points) et de l'AJ Auxerre (26 points). Plus concrètement, l'ASSE (6e avec 24 points) est à seulement 3 points du podium.

Néanmoins, Laurent Batlles n'a plus de joker. En cas de défaite contre Amiens (10e), samedi au stade de la Licorne, il se retrouverait dans une position inconfortable avant d'affronter l'EA Guingamp (5e), un adversaire drect des Stéphanois dans la lutte pour les places qualificatives pour la Ligue 1. Le coach de Saint-Etienne pourrait être sérieusement menacé de limogeage à six mois de la fin de sn contrat, s'il ne remporte pas ces deux matchs cruciaux.

Mercato ASSE : Romeyer songerait à Thierry Laurey à la place de Batlles

Roland Romeyer, pour qui Laurent Batlles n'est pas un choix privilégié, mais plutôt celui de Jean-François Soucasse et Loïc Perrin, aurait déjà des noms sur son calepin. En dehors de Patrice Garande (63 ans) et Jean-Marc Furlan (66 ans), dont les noms circulent dans le Forez, le président du directoire de l'ASSE aurait coché celui de Thierry Laurey (59 ans) en tête de sa liste, selon But Football Club.

Il préférerait le profil de ce dernier pour prendre la place de Laurent Batlles, s'il ne parvient pas ramener les Verts sur le podium, ce qui compromettrait la montée de Saint-Etienne dans l'élite. Notons que Garande, Furlan et Laurey sont tous libres depuis leur départ, respectivement de Dijon FCO, du SM Caen et de Paris FC.