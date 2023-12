Ce samedi, l'ASSE reçoit Nîmes pour le 8ème tour de la Coupe de France. Un match important pour Loïc Perrin qui a donné les objectifs du club à la presse.

ASSE - Nîmes Olympique : Un match capital pour le moral

« Comme on se retrouve ». La saison dernière, l'AS Saint-Étienne et le Nîmes Olympique évoluaient en Ligue 2 avec un même objectif : le maintien. Mais seul le club ligérien s'est sauvé, terminant à la huitième position. De son côté, l'équipe gardoise avait terminé à la dix-neuvième place, synonyme de relégation en National. Ce samedi, les deux anciens concurrents vont se retrouver en Coupe de France, dans l'antre de l'AS Saint-Étienne : le stade Geoffroy-Guichard.

À 15 heures, ils vont s'affronter pour une place en 32èmes de finale, stade où les clubs de Ligue 1 font leur entrée. Une qualification reste également importante sur le plan financier, car les recettes augmentent au fil des tours. Mais pour Loïc Perrin, coordinateur sportif de l'ASSE, l'objectif reste avant tout sportif. Les Verts doivent « montrer que dans les attitudes, il faut qu’ils ressemblent à une équipe, un collectif », a-t-il annoncé dans des propos rapportés par EVECT en conférence de presse.

Loïc Perrin : « J'ai confiance en ce groupe »

Que ce soit à Nîmes ou à Saint-Étienne, l'ambiance est loin d'être festive. Treizièmes et premiers relégables de National après 15 journées, les Crocos n'ont plus gagné en championnat depuis le 6 octobre dernier. Toutes compétitions confondues, il faut remonter au 19 novembre pour trouver un succès : 3-1 face au Roannais Foot 42, lors du 7ème tour de la Coupe de France. De leur côté, les Verts restent sur 5 défaites consécutives en Ligue 2, les faisant chuter au huitième rang. La dernière victoire en championnat remonte au 30 octobre dernier : c'était à domicile contre Angers (2-0). Sinon, il y en a eu une plus récente : le 18 novembre dernier contre Bourg-Péronnas (0-3). Là-aussi, en Coupe de France.

Ce rendez-vous est donc capital pour les deux équipes, dans le but de retrouver de la confiance. Les Verts partiront logiquement favoris, étant pensionnaires de Ligue 2. Loïc Perrin assure qu'il a tout fait pour motiver les joueurs, en leur réitérant sa confiance. « Je suis toujours de nature positive et optimiste, c’est ce que j’essaie de faire passer comme message au groupe ». C'est le premier match de la saison sans Laurent Batlles, limogé il y a 3 jours. L'intérim est assuré par Laurent Huard, en attendant de trouver un successeur.