Luis Enrique est revenu sur l'état d'esprit affiché par ses joueurs, après la victoire 2-1 du PSG obtenue face au FC Nantes samedi.

PSG - Nantes : Luis Enrique, la tête déjà à Dortmund

Le Paris Saint-Germain a bien préparé son choc du 13 décembre prochain face au Borussia Dortmund. Les coéquipiers de Kylian Mbappé ont battu le FC Nantes au terme d'un match très difficile, qui a notamment vu le retour à la compétition de Warren Zaïre-Emery. Longtemps tenus en échec, les Parisiens n'ont pu décanter la situation qu'à la 83e minute, à l'occasion de la quinzième journée de Ligue 1. Pour Luis Enrique, il n'y avait qu'une seule explication à cette partie de jeu très compliquée à négocier pour ses joueurs. L'entraîneur du PSG a avoué que son groupe a abordé cette opposition la tête déjà tournée vers le choc prévu contre Dortmund en Ligue européenne des Champions.

A en croire le technicien espagnol, c'était plus qu'une évidence alors que la rencontre arrive dans quatre jours. Le Paris Saint-Germain a son destin en mains et ce sera une finale contre les Allemands, a confié Luis Enrique au micro de Canal+. Si le sort du leader de Ligue 1 dépend de lui-même, l'homme de 53 ans promet que ses hommes feront tout pour gagner ce match. La bonne nouvelle reste sans doute le retour à la compétition plus tôt que prévu de Warren Zaïre-Emery. Le jeune international français de 17 ans a eu droit à 30 minutes de jeu samedi soir contre le FC Nantes.

Luis Enrique avertit Dortmund

Le PSG s'avance au Signal Iduna Park avec beaucoup de pression. Les Français sont contraints de gagner le match face à Dortmund pour espérer poursuivre l'aventure en huitièmes de finale. C'est une pression plutôt positive selon Luis Enrique, qui a suivi de près la défaite du BVB contre Leipzig samedi soir. Une rencontre qui n'aura rien à avoir avec celui du mercredi prochain, a-t-il reconnu en lançant un gros avertissement aux Borussen. Le Paris Saint-Germain arrive en Allemagne pour gagner son choc.