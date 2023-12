À l’approche du choc Dortmund-PSG, de nouvelles révélations émergent concernant l’influence de Luis Enrique sur le départ de Marco Verratti.

Mercato PSG : Luis Enrique écartait Marco Verratti pour une raison précise

Suite à la nomination de Luis Enrique à la tête du Paris Saint-Germain en remplacement de Christophe Galtier cet été, des changements significatifs ont été opérés au sein de l'équipe parisienne, allant au-delà d’un simple style de jeu. Le dernier mercato estival est en effet marqué par le départ de plusieurs stars, comme Lionel Messi, Neymar, et Sergio Ramos. Marco Verratti fait aussi partie de cette vague de départs.

Après onze années passées au Paris SG, le milieu de terrain de 30 ans a quitté le PSG pour rejoindre Al-Arabi au Qatar pour un montant d’environ 45 millions d'euros. Le départ précipité de Marco Verratti, survenu seulement six mois après sa prolongation avec le PSG, a suscité diverses interrogations et commentaire dans la capitale. Dans son édition du jour, L’Équipe révèle que Luis Enrique aurait joué un rôle déterminant dans cette décision. En effet, le nouvel entraîneur du Paris SG aurait écarté Marco Verratti des terrains en raison d'un léger excédent de poids que le milieu de terrain n'avait pas réussi à perdre durant la préparation estivale.

Luis Enrique est très exigeant sur la diététique

L'entraîneur espagnol du PSG se montre particulièrement exigeant en matière de diététique et de professionnalisme. Sa rigueur s'applique à l'hygiène de vie des joueurs, et il veille à ce que ces derniers maintiennent une forme physique optimale. À son arrivée au PSG, Luis Enrique a mis en place des protocoles stricts, avec des menus élaborés par un nutritionniste, et la direction du club a investi dans un scanner coûteux qui fournit des données précises sur la composition corporelle de chaque joueur.

La sévérité de Luis Enrique se manifeste également dans sa gestion des sorties et des événements extrasportifs de son effectif. Il s'assure que Kylian Mbappé et ses coéquipiers sont en forme et n'ont pas participé à des activités pouvant affecter leurs performances avant les matchs. Cette approche rigoureuse semble avoir été un facteur clé dans la décision de se séparer de Marco Verratti.