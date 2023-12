Mis sous pression par le Real Madrid pour son avenir, l’attaquant du PSG, Kylian Mbappé, aurait lâché un premier indice en interne concernant sa décision.

Mercato PSG : Le Real Madrid fixe un deadline à Kylian Mbappé

Sous contrat jusqu’au 30 juin prochain avec le Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé sera libre de négocier un accord avec le club de son choix à compter du 1er janvier en vue d’un départ libre au terme de la saison en cours. Grand favori pour accueillir le capitaine de l’équipe de France, le Real Madrid entend bien revenir à la charge dans ce dossier, selon les informations du journal AS.

Toutefois, Florentino Pérez et les décideurs madrilènes ne comptent pas s’engager dans des négociations épuisantes et demandent donc au clan Mbappé de fournir une décision claire au plus tard le 15 janvier 2024. Après les différents échecs rencontrés sur cette piste, les Merengues se veulent désormais prudents et fermes. D’ailleurs, le recrutement du meilleur buteur de l’histoire du PSG ne se fera pas à « n’importe quel prix » par le club espagnol. Qu’à cela ne tienne. Kylian Mbappé a son propre timing et compte bien s’y conformer.

Kylian Mbappé annoncera sa décision en février ou mars

En effet, le quotidien italien La Gazzetta dello Sport assure que Kylian Mbappé a annoncé à son entourage qu’il annoncera sa décision concernant son avenir entre février et mars, soit après les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Pour autant, l’arrivée de Kylian Mbappé ne ferait pas forcément l’unanimité en interne du côté du Real Madrid. D’après AS, une bonne partie de la direction de la Maison-Blanche penche plus pour une signature de l’attaquant de Manchester City, Erling Haaland, plutôt que Mbappé. Affaire à suivre donc…