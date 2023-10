Alors que des voix s’élèvent pour demander à Florentino Pérez de prendre Erling Haaland plutôt que Kylian Mbappé, un spécialiste du mercato assure que le Real Madrid n’a pas renoncé à la star du PSG.

Mercato PSG : Le Real Madrid n’a pas renoncé à Kylian Mbappé

La semaine passée, le journaliste Mario Cortegana du tabloïd britannique The Athletic indique que pour le prochain mercato estival, le Real Madrid a deux priorités absolues dans ses plans : la signature d’un arrière gauche en la personne d’Alphonso Davies du Bayern Munich et tendre une nouvelle perche à Kylian Mbappé. Une tendance confirmée par Fabrizio Romano. Pour The Here We Go Podcast, le spécialiste mercato italien explique que l’attaquant du Paris Saint-Germain, qui n’a toujours pas prolongé son contrat qui expire en juin prochain, sera dans les discussions concernant le club espagnol.

« Et bien entendu, nous connaissons la situation avec Kylian Mbappé, nous devons attendre et voir ce qui se passera, mais pour sûr, son nom figurera dans les rumeurs de transfert du Real Madrid une fois de plus », assure le journaliste italien. De son côté, le Paris SG, même s’il travaille pour convaincre le capitaine de l’équipe de France de prolonger, ne devrait pas se retrouver en difficulté économique s’il venait à le perdre.

Jérôme Rothen : « Le PSG se sent moins cocu dans l’affaire » Mbappé

Après sa lettre annonçant son intention de ne pas activer l’option d’une année supplémentaire contenue dans son contrat, Kylian Mbappé a été mis à l’écart par le Paris Saint-Germain durant trois semaines. Nasser Al-Khelaïfi a même voulu le vendre lors du dernier mercato estival. Et si le joueur de 24 ans a finalement été réintégré pour la deuxième journée du Championnat, Jérôme Rothen révèle pour Colinterview que « Kylian, ça s’est réglé, car il a laissé des primes importantes, qui correspondent à plus ou moins un transfert que le PSG voulait. Le PSG se sent moins cocu dans l’affaire. » Après huit saisons passées sous les Rouge et Bleu, Mbappé pourrait donc découvrir un autre projet dès l’été prochain.