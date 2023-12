Le tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des Champions effectué ce lundi a sorti une affiche PSG-Real Sociedad commentée par le président du club espagnol.

Jokin Aperribay sur le PSG : « C'est sûrement le tirage le plus difficile »

Après l’annonce de son adversaire pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions, le président de la Real Sociedad a pris la parole pour donner son avis sur le Paris Saint-Germain. Pour Jokin Apperibay, son équipe a probablement tiré le plus gros morceau du chapeau 2 avec l’équipe de Luis Enrique. « C’est sûrement le tirage le plus difficile à ce stade de la compétition. Mais nous allons faire de notre mieux. C'est un club référence. Une grande équipe avec de grands joueurs. Ce ne sont que de grands clubs à ce stade de la compétition », a déclaré le dirigeant espagnol au micro de RMC Sport, avant d’annoncer la couleur pour la double confrontation à venir.

Jokin Aperribay veut « rendre les choses difficiles à Paris »

Si le Paris Saint-Germain peut se réjouir d’avoir hérité du tirage, à priori, le plus abordable sur le papier avec la Real Sociedad, l’ancien club d’Antoine Griezmann, compte bien compliquer la tâche à Kylian Mbappé et ses partenaires. Interrogé par RMC Sport, le président de la Real, Jokin Aperribay, promet de « rendre les choses difficiles à Paris » en février et mars prochains. « Dans notre groupe de possibles adversaires, il y avait de très bonnes équipes, mais nous avons peut-être tiré la meilleure de tous. Lorsque viendra le duel, nous allons nous battre et essayer de la surpasser », a également précisé Aperribay.

Le président basque n’a pas non plus oublié Kylian Mbappé, le véritable danger du PSG, même s’il est moins en forme ces dernières semaines. « Il reste encore beaucoup de temps jusqu'à ces huitièmes. Mais s'il n'est pas aussi en forme, qu'ils nous le laissent (rires), qu'il vienne un moment avec nous et nous le rendrons en fin d'année. Nous sommes ravis qu'il joue contre nous », a indiqué l’homme de 57 ans. Le ton est donné.