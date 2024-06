Équipe de France : Griezmann donne son avis avant de jouer le Canada

De passage ce samedi en conférence de presse, Antoine Griezmann s’est exprimé sur le dernier adversaire des Bleus en amical. L’Équipe de France retrouvera le Canada demain soir (21h15) au stade Matmut Atlantique à Bordeaux.

Un match difficile face au Canada selon Griezmann

Le Canada est le dernier rendez-vous des Bleus pour préparer l’Euro qui débutera le 14 juin en Allemagne. Présent en conférence de presse, le milieu de l’Atlético Madrid, Antoine Griezmann, s’est exprimé sur leur prochain adversaire en amical. Pour le Colchonero, ce sera l’occasion de peaufiner les derniers préparatifs et ajustements avant d’entrée dans la compétition.

Le joueur au 127 sélections avec les Bleus, estime que le match de demain sera un vrai combat : « Le plus important est de te sentir bien physiquement. Tactiquement, on doit voir si on est au point. C’est la dernière fois où on a tout à mettre en place. Le Canada ? Ça ne va pas être facile. On les a vus à la Coupe du monde 2022, ils ont des joueurs qui viennent de plus en plus en Europe, cela signifie que le football grandit là-bas. » a avoué Griezmann.

Une rencontre qui s’annonce prometteuse si l’on écoute les propos de Grizou. « Ils ont des joueurs de renom. Ça va être un bon test au bon moment pour voir si dans l’impact, dans la vitesse de jeu, on est au point pour l’Euro. »

La victoire ou rien à L’Euro

Depuis l’arrivée de Didier Deschamps sur le banc de la sélection, l’Équipe de France a tout raflé sur les trophées (Coupe du Monde, Ligue des Nations), mais il leur reste l’Euro à aller chercher. Après une tragique défaite en finale de l’Euro 2016 face au Portugal (défaite 1-0), et une élimination précipitée à l’Euro 2020 en huitième de finale face à la Suisse aux tirs au buts, les Bleus viennent avec le statut de favori.

Malgré cela, l’Équipe de France sait qu’elle est attendue au tournant et sera scruté dans ses moindres faits et gestes par tous les observateurs. Pour le tournoi, les Bleus devront jouer dans leur poule l’Autriche, les Pays-Bas et la Pologne. Il ne reste plus qu’à espérer que l’Équipe de France a appris de ses erreurs au fil du temps et pourra faire vibrer ses supporters, comme en 2018.

Un triomphe de l’Équipe de France à l’Euro marquerait un moment inoubliable dans l’histoire du foot français, et avec les Jeux Olympiques à Paris cet été, l’histoire serait encore plus belle.