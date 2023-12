Le Real Madrid continue de pousser pour la signature de Kylian Mbappé, avec un nouvel ultimatum envoyé à l'attaquant du Paris Saint-Germain.

Mercato PSG : Le Real Madrid ne lâche pas Kylian Mbappé

La détermination de Florentino Pérez dans le dossier Kylian Mbappé est sans faille. Le président du club espagnol n'a pas l'intention de renoncer à la signature de l'attaquant français du Paris Saint-Germain. Alors qu'il est en fin de contrat l'été prochain au Paris Saint-Germain, le joueur de 25 ans est libre de négocier avec le club de son choix. Pour Madrid, c'est le moment parfait pour revenir à la charge pour le meilleur buteur de l'histoire du club de la capitale française. En dépit de ses deux précédents échecs, Florentino Pérez prépare un nouveau plan d'attaque pour le champion du monde 2018. Cette fois-ci, il veut y aller en mettant un gros coup de pression à Mbappé. Une dernière offre arrive pour l'ancien monégasque et pourrait bien être la dernière du club de Madrid pour KM7.

Le mercato de la dernière chance pour Mbappé ?

Il y a quelques semaines, La Cadena SER annonçait que le Real Madrid préparerait une dernière offre pour Kylian Mbappé et elle devrait venir dès le début du mois de janvier 2024. Pendant que le Bondynois prend tout son temps pour trancher pour son avenir, Florentino accélère et met un nouveau coup de pression. Mercredi, OK Diario a lâché une nouvelle bombe dans le dossier. En effet, selon le média ibérique, l'offre à venir est la dernière du Real Madrid dans ce long feuilleton. Le leader de la Liga aurait même fait savoir à Mbappé qu'il accepte ou les portes de la Casa Blanca lui seront définitivement fermées. De quoi pousser l'attaquant du PSG à vite se décider.

Pendant ce temps, à Paris, on semble respirer la grande sérénité. Nasser Al Khelaifi serait tranquille et positif quant à la prolongation de Mbappé à Paris. Le dirigeant qatari a déjà réussi le coup à deux reprises et espère récidiver d'ici l'été prochai