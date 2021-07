PSG Mercato : Nasser Al Khelaïfi s'explique pour Achraf Hakimi

Publié par Ange A. le 08 juillet 2021 à 02:15

Attendu depuis plusieurs jours, le transfert d’Achraf Hakimi a été annoncé par le Paris Saint-Germain. Président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi s’est justifié au sujet de la signature du latéral de 22 ans.

Transfert PSG : Achraf Hakimi enfin Parisien

Après sa saison décevante, le Paris Saint-Germain a décidé de frapper fort durant le mercato estival. Après avoir accueilli Georginio Wijnaldum et Gianluigi Donnarumma gratuitement, le PSG a déboursé une petite fortune pour Achraf Hakimi. Le latéral marocain (36 sélections/ 4 buts) a quitté l’Inter Milan pour le PSG contre 60 millions d’euros. L’arrière droit de 22 ans s’est engagé pour 5 saisons, soit jusqu’en 2026 avec les Rouge et bleu. Il sort d’une saison ponctuée par un sacre en Serie A avec les Nerazzurri. Auteur de 7 buts et 10 passes décisives, l’ancien du Real Madrid a été l’un des grands acteurs du Scudetto remporté par le club lombard. Ses performances n’ont pas laissé indifférent le board parisien comme l’a expliqué Nasser Al-Khelaïfi, le président du PSG.

Al-Khelaïfi sort les raisons du choix Hakimi

Sur le site officiel du Paris Saint-Germain, le responsable parisien est revenu sur le choix de signer Achraf Hakimi. Le latéral arrive pour remplacer Alessandro Florenzi dont l’option d’achat n’a pas été levée par le PSG. « La signature d’un joueur de cette envergure montre le niveau de nos ambitions. Nous continuons de construire quelque chose de très spécial. Achraf n’a que 22 ans, mais il s’est déjà imposé comme l’un des meilleurs latéraux de la planète football, et c’est le standard que nous nous fixons au club », a d’abord confié le dirigeant qatari concernant le transfert d’Hakimi. Enthousiaste, Nasser Al-Khelaïfi est certain que sa dernière trouvaille répondra aux attentes placées en lui. « Je sais qu’Achraf aura une carrière fantastique avec nous et tout le club lui souhaite beaucoup de succès sous nos couleurs », a-t-il ensuite souligné.