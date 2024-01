En fin de contrat au PSG, Kylian Mbappé hésite et n'a toujours pas décidé de son avenir, alors qu'il est dans le viseur du Real Madrid.

Mercato PSG : Mbappé dans un vrai dilemme

Comme lors des deux dernières fenêtres de transfert, Kylian Mbappé se retrouve une fois encore tiraillé entre le Paris Saint-Germain et le Real Madrid. D'un côté, il est en fin de contrat avec le club français avec possibilité de négocier avec le club de son choix dès cet hiver. L'attaquant français a soit le choix de prolonger, soit de partir libre. Dans le deuxième cas, le joueur de 25 ans a une pression du club espagnol qui attend qu'il se prononce clairement et affiche son choix. Peine perdue puisque l'international français n'aurait aucun intérêt à faire une annonce officielle maintenant sur son avenir. C'est en tout cas ce que pense Marion Bartoli, l'ancienne joueuse de tennis, qui s'est exprimée sur la question sur RMC.

Mbappé très attentif à l'évolution de la saison

En plus du Real Madrid, Liverpool reste attentif à la situation de Kylian Mbappé au PSG. Mais pour Marion Bartoli, difficile pour l'attaquant français de prendre une décision maintenant alors qu'il « ne sait pas encore où il veut aller ». Pour l'ancienne joueuse de tennis de 39 ans, il est clair que le champion du monde 2018 « prend ses décisions une fois que la Ligue des champions est passée, parce qu'il ne joue que pour les trophées, qu'il veut gagner le Ballon d'or ». Le mercato hivernal intervient dans un contexte très crucial pour le Bondynois puisqu'il y a aussi l'Euro et les JO. « Même s'il ne gagne pas la Ligue des champions, il peut prétendre au Ballon d'or », estime Bartoli, qui voit KM7 en plein doute.

Depuis le départ de Messi et de Neymar, Kylian Mbappé est aujourd'hui la seule star qui focalise l'attention au PSG. Son avenir au sein du club de la capitale dépendrait désormais du parcours du club de la capitale en Ligue des Champions. A en croire Marion Bartoli, « s'il est à nouveau déçu, on peut l'imaginer sur le départ ». Dans le cas inverse, l'ancien Monégasque opterait plus pour la continuité plutôt qu'un départ. Ce qui serait une nouvelle victoire pour Nasser Al-Khelaifi sur Florentino Pérez.