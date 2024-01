Vainqueur de son premier trophée à la tête du Paris Saint-Germain, Luis Enrique a saisi l'occasion pour passer un message à Luis Campos.

Mercato PSG : Luis Enrique ouvert à d'autres renforts

L'année 2024 commence de la plus belle des manières pour le Paris Saint-Germain. Le double champion en titre de France a ajouté un nouveau trophée à son palmarès grâce à son succès 2-0 en finale du Trophée des Champions face à Toulouse mercredi. C'est le douzième Trophée des Champions de l'histoire du club francilien, le premier de Luis Enrique depuis son arrivée sur le banc de touche du club. Cette rencontre a notamment enregistré les débuts de Lucas Beraldo, la nouvelle recrue hivernale du PSG, entré en jeu après la sortie sur blessure de Skriniar. Le technicien espagnol était surpris par les débuts réussis du jeune défenseur central brésilien, qui a « de la personnalité, de la qualité avec et sans le ballon ».

Déjà conquis par sa nouvelle recrue, Luis Enrique est déjà sous le charme du joueur mais ne serait pas contre l'arrivée d'autres renforts cet hiver. Interrogé sur la signature d'autres potentiels renforts cet hiver, l'entraîneur du Paris Saint-Germain a été cash. Il n'est pas contre l'arrivée d'un joueur « qui peut améliorer l'effectif ».

Luis Enrique savoure son premier titre à Paris

Malgré la détermination et l'engagement des Toulousains, le Paris Saint-Germain n'a pas tremblé. Ils se sont imposés grâce à des buts de Lee Kang-In et de Kylian Mbappé. Ce qui offre à Luis Enrique son premier trophée à la tête du PSG, de quoi ravir forcément l'Espagnol qui estime que « c'est important de préparer ces matchs d'une manière différente, d'être le plus efficace possible ». S'il avoue que c'est difficile de gagner des trophées, l'entraîneur du PSG n'a pas caché sa satisfaction et son désir de voir l'équipe avancer pour remporter des trophées. Et malgré le succès, Enrique n'est pas satisfait à 100%, estimant que son groupe peut toujours s'améliorer.