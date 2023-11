Solide contre Montpellier, le défenseur central du PSG, Milan Skriniar, a annoncé la couleur pour le choc à San Siro contre l’AC Milan, mardi prochain, en Ligue des Champions.

PSG : Milan Skriniar évoque son retour à Milan

Large vainqueur au match aller (3-0) au Parc des Princes, le Paris Saint-Germain est attendu à San Siro le mardi prochain pour affronter l’AC Milan dans le cadre de la quatrième journée de la phase de groupes de la Ligue des Champions. Ancien joueur de l’Inter Milan durant six saisons, Milan Skriniar a évoqué son retour à Milan.

« Retour à Milan ? Je n'y ai pas encore trop pensé parce que j'étais pleinement concentré sur le match contre Montpellier. Mais évidemment, ce sera spécial pour moi, j'ai passé six ans à Milan (sous les couleurs de l'Inter) », a confié le partenaire de Marquinhos en zone mixte après la victoire face à Montpellier (3-0), vendredi soir. Poursuivant, Milan Skriniar a annoncé la couleur pour le choc à San Siro, un match difficile à venir.

Milan Skriniar : « Je sais à quel point c'est dur de jouer à San Siro en tant que visiteur »

Après avoir joué contre l’AC Milan durant plusieurs années sous les couleurs de l’Inter Milan, Milan Skriniar connaît très bien l’ambiance réservée par les tifosis aux visiteurs à San Siro. À l’instar de Gianluigi Donnarumma, l’ex-coéquipier de Lautaro Martinez est donc conscient de la soirée difficile qui attend les Rouge et Bleu dans l’enceinte italienne mardi prochain. Pour autant, le protégé de Luis Enrique a confiance en son équipe et assure qu’il y a de la place pour revenir avec les trois points de la victoire, à condition de travailler ensemble.

« Je sais à quel point c'est dur de jouer dans ce stade de San Siro en tant que visiteur… Ce ne sera pas simple. Mais on a une équipe de qualité (…) ce sera très important de prendre les trois points à San Siro, un grand stade, beaucoup de monde. Je sais que c'est vraiment dur de jouer là-bas en tant qu'équipe visiteuse… Ce sera un match difficile, mais si on travaille comme un seul homme offensivement et défensivement, en équipe, je pense qu'on peut y parvenir », a déclaré l’international slovaque. Le PSG sait donc à quoi s’en tenir dans quatre jours.