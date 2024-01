Kylian Mbappé a fait une grosse annonce mercredi sur son avenir après la victoire du PSG en finale du Trophée des Champions.

Mercato PSG : Kylian Mbappé n'a pas encore tranché pour son avenir

Le feuilleton n'est pas prêt de s'arrêter puisque cet hiver sera encore animé par les rumeurs liées à l'avenir de Kylian Mbappé. Avant même l'ouverture du mercato, une nouvelle offensive du Real Madrid était annoncée pour le joueur du Paris Saint-Germain. En fin de contrat avec le club français, l'attaquant de 25 ans est tiraillé entre les deux clubs. Mais à ce jour, Mbappé n'a toujours pas encore tranché pour son futur. Après le succès 2-0 assuré contre Toulouse lors du Trophée des Champions, le Bondynois a été interrogé sur la question. Loin de se focaliser sur son avenir, KM7 confie qu'il est très « motivé pour cette année ». Son objectif c'est d'aller chercher des titres cette année avec le Paris Saint-Germain mais pour ce qui est de son avenir, rien n'a été décidé puisqu'il assure qu'il n'a pas encore fait son choix.

Kylian Mbappé a passé un accord avec Al-Khelaifi

Grand acteur de la belle saison que réalise le PSG au plan local, Kylian Mbappé a encore répondu présent lors de la victoire contre Toulouse, inscrivant le deuxième but. Alors qu'il est libre de discuter avec le club de son choix, l'international français serait également en négociations avec la direction du club parisien pour une éventuelle prolongation. Il a d'ailleurs surpris en révélant un accord passé avec Nasser Al-Khelaifi. Peu importe sa décision, Mbappé a confié qu'avec l'accord passé avec le président du PSG, ils ont « réussi à protéger l’ensemble des parties et préserver la sérénité du club pour les défis à venir ».

Revenant sur l'épisode du début de saison avec sa mise à l'écart du groupe parisien, Mbappé a laissé entendre qu'il ne s'était pas encore décidé à l'époque jusqu'en mai. Cependant, le plus important reste les titres et le groupe et l'équipe de Luis Enrique se tournent vers cet objectif. Alors qu'il fait la une des journaux presque toutes les semaines, Kylian Mbappé assure que personne n'en parle à l'intérieur du club.