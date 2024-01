Après avoir enregistré deux arrivées ce début du mercato d'hiver, l'ASSE a bouclé un premier départ officiel, ce lundi 8 janvier 2024.

L'ASSE a ouvert le mercato avec deux arrivées

L’ASSE travaille en priorité sur les arrivées au sein de son équipe professionnelle, cet hiver. Mais parallèlement, Loïc Perrin songe au dégraissage de l’effectif stéphanois, pour faire la place à de nouveaux joueurs. Pour l’heure, Irvin Cardona et Yvann Maçon sont les deux joueurs arrivés en renfort à Saint-Etienne. Le premier est en provenance du FC Augsbourg en Bundesliga et a débarqué sous la forme d’un prêt. Quant au deuxième, il est rentré d’Israël où il était prêté au Maccabi Tel-V Aviv jusqu’à la fin de la saison. Son prêt a été cassé, de commun accord entre les deux clubs, en raison de la situation en Israël. Yvann Maçon est parti pour être la doublure de Dennis Appiah, au poste d'arrière droit.

Mercato : Ahmed Sidibé transféré au FC Koper en Slovénie

Dans le sens des départs, l’ASSE annoncé un premier départ. Dans un communiqué officiel, le club ligérien informe d’un accord trouvé avec le FC Koper pour le transfert d’Ahmed Sidibé. Le joueur formé à l’Académie des Verts rejoint donc le club de Prva Liga Telekom, dans le championnat de première division en Slovénie. « L’AS Saint-Étienne lui souhaite le meilleur pour la suite de sa carrière », a commenté le club du Forez. Ahmed Sidibé est un milieu de terrain, pais il a été repositionné en défense centrale au sein de la réserve de l’ASSE. Il a totalisé 39 matchs avec l’équipe B stéphanoise.

Ahmed Sidibé quitte Saint-Etienne sans avoir joué en Ligue 1 et en Ligue 2. Il a cependant fait une apparition dans le groupe de Claude Puel en Ligue 1, en septembre 2021, face à Montpellier à la Mosson (2-0). Arrivé au centre de formation de Sainté en 2018 en provenance du CFF Paris et évoluant dans l’équipe réserve depuis juillet 2020, son contrat devait expiré en juin 2024, soit dans six mois. Loïc Perrin pourrait ouvrir la porte à d'autres jeunes joueurs désireux de trouver du temps de jeu dans l'élite dans d'autres clubs ou championnats.