Mercato OL : L’UNFP critique Lyon pour ses 7 recrues d’hiver

Le mercato hivernal canon de Lyon est critiqué sévèrement par le président de l’Union National des Footballeurs Professionnels (UNFP), Philippe Piat.

Mercato : Lyon s’est bien renforcé cet hiver

Quinzième de Ligue 1 à la mi-saison, l’OL a mis le mercato d’hiver à profit pour se renforcer. John Textor a dégagé les moyens pour permettre à David Friio de faire le recrutement souhaité. Le club rhodanien a dépensé près de 40 millions d’euros, hors bonus, pour recruter sept nouveaux joueurs. Les dirigeants ont enrôlé des joueurs d’expérience, aguerris au haut niveau (Nemanja Matic, Saïd Benrahma et Orel Mangala), mais aussi de jeunes joueurs très talentueux et prometteurs (Malick Fofana et Gift Orban). En plus de deux brésiliens : Lucas Perri (gardien de but) et Adryelson (défenseur), dont le premier apporte de la concurrence à Anthony Lopes (33 ans).

Avec ces nouveaux joueurs, l’Olympique Lyonnais est désormais une équipe plus conquérante. La preuve, elle s’est offert Marseille lors de l’Olympico (1-0) et a éliminé Lille (2-1) en 8es de finale de la coupe de France.

Philippe Piat juge le mercato l’OL inacceptable

Le recrutement des dirigeants de Lyon commence donc déjà à porter ses fruits. Toutefois, le club de John Textor est taclé pour son mercato XXL, par le patron de l’UNFP. Il trouve « inacceptable de pouvoir changer d’équipe en pleine saison ». Dans ses propos tenus sur L’Équipe 21, Philippe Piat dénonce ainsi une concurrence déloyale dans la course pour le maintien en Ligue 1. Pour rappel, Lyon est 15e avec 19 points, juste à la limite de la zone rouge, devant le FC Metz (barragiste), le FC Lorient et Clermont Foot (relégables).