Mercato OL : Un attaquant brésilien déjà promis à Lyon

L’OL prépare déjà son mercato futur. Un attaquant brésilien serait déjà ferré par les dirigeants du club rhodanien.

Mercato : Une clause insérée dans le contrat de Luiz Henrique pour rejoindre l’OL

Après son mercato hivernal de top niveau cet hiver, l’OL se prépare pour l’été. Les responsables du recrutement du club sont déjà très actifs et prospectent un peu partout. Il aurait épinglé un joueur offensif brésilien en vue des prochains mercatos. L’agent de se dernier a confirmé une clause son contrat pour rejoindre l’Olympique Lyonnais dès que les parties le souhaitent.

« La clause a été insérée dans le contrat, à notre demande, pour qu’il puisse aller à Lyon, s’il y a un intérêt de la part du joueur et de l’OL, évidemment, en tenant compte de la situation de Botafogo », a confirmé le protégé de Luiz Henrique dans des propos confiés à des médias brésiliens et rapportés par Olympique et Lyonnais.

Aucun délai fixé pour l’arrivée du Brésilien à Lyon

Mais le représentant du joueur de Botafogo précise qu’il n’y a pas de date fixée dans le contrat de ce dernier pour rejoindre Lyon. Luiz Henrique n’a pas « obligation » de filer à Lyon rapidement, selon les explications de son agent. « Il s’agira de choisir le bon moment pour les deux clubs et Luiz, pour prendre une décision ».

Un premier rendez-vous manqué cet hiver

Rappelons que le nom du Luiz Henrique a circulé à l’OL cet hiver. Il était parmi les cibles de John Textor. Le patron des Gones souhaitait le recruter pour le compte du club rhodanien, puis le prêter à Botafogo dans son autre club. Finalement, c’est au Brésil que la cible du milliardaire américain a signé le 1er février 2024, jusqu’au 31 décembre 2028.

Il s’est engagé avec Botafogo en provenance du Betis Séville, contre une indemnité de transfert évaluée à 16 millions d’euros par Transfermarkt. L’ailier droit de 23 ans a fait sa première apparition avec le club de Rio de Janeiro, jeudi, face à Flamengo (0-1).