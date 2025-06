OL : Aulas salue la nomination de Kang à la place de Textor

Jean-Michel Aulas a réagi à la nomination de Michele Kang aux postes de PDG du groupe Eagle Football et de présidente de l’OL, à la place de John Textor.

OL : Aulas se réjouit de la nomination de Kang et du départ de Textor

Michele Kang est la nouvelle présidente de l’OL, mais aussi la Présidente Directrice Général d’Eagle Football Groupe (EFG). Le club rhodanien l’a annoncé ce lundi 30 juin dans un communiqué officiel dans lequel il est indiqué que John Textor a démissionné de ses fonctions à la Direction de l’Olympique Lyonnais et de son siège au sein du Conseil d’administration. Michele Kang arrive accompagnée d’un nouveau Directeur général, Michael Gerlinger. Félicitations à Michèle Kang pour sa nomination à la tête de l’OL.

Ce club mérite le meilleur : de l’ambition, de la passion et de la loyauté.

Je resterai, comme toujours, pleinement engagé pour l’OL, disponible depuis la place qui est la mienne, attentif, et fidèle à ce que nous… https://t.co/JYGgaEwFp6— Jean-Michel AULAS (@JM_Aulas) June 30, 2025

Jean-Michel Aulas, ancien propriétaire de l’OL, s’est réjoui de la nomination de la femme d’affaires américaine, qui dirigeait déjà OL Lyonnes et siège au sein du conseil d’administration du club lyonnais depuis 2023.

« Félicitations à Michèle Kang pour sa nomination à la tête de l’OL. Ce club mérite le meilleur : de l’ambition, de la passion et de la loyauté. Je resterai, comme toujours, pleinement engagé pour l’OL, disponible depuis la place qui est la mienne, attentif, et fidèle à ce que nous avons construit. L’OL, c’est une part de moi », a réagi le dirigeant de 76 ans sur son compte X.

