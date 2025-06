Mercato ASSE : Ibrahim Sissoko quitte Saint-Etienne (Off.)

C’est officiel ! L’ASSE annonce le transfert d’Ibrahim Sissoko. Il rejoint le VfL Bochum en deuxième division en Allemagne.

Mercato : Ibrahim Sissoko part de l’ASSE et rejoint le VfL Bochum

Alors qu’il lui restait encore un an de contrat à l’ASSE, Ibrahim Sissoko quitte le club stéphanois. Il a signé avec le VfL Bochum en deuxième division allemande. C’est dans un communiqué officiel que les Verts ont annoncé le départ de l’attaquant international Malien (8 sélections).

« L’AS Saint-Étienne enregistre le départ d’Ibrahim Sissoko, après deux exercices sous le maillot Vert. Le club remercie son numéro 9, L’ASSE tient à souligner son implication et son professionnalisme, et lui souhaite une bonne continuation sous ses nouvelles couleurs, celles du club allemand de Bochum », a indiqué le club relégué en Ligue 2.

