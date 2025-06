Mercato FC Nantes : Un nouveau gardien débarque (off)

Le FC Nantes tient sa première recrue estivale. Un nouveau gardien de but signe un contrat de trois ans avec le FCN.

Mercato FC Nantes : Un nouveau gardien de but est à Nantes !

Tout va vite au FC Nantes pendant ce mercato estival. Après les départs de nombreux cadres, on commence par observer de mouvements dans le sens des arrivées. Comme annoncé depuis plusieurs semaines, le FC Nantes s’offre officiellement un nouveau gardien de but.

Il y a quelques semaines, Ouest-France a révélé que le jeune gardien de but, Alexis Mirbach est à un pas de poser ses valises à Nantes. Le président du FCN, Waldemar Kita a déniché la pépite pour épauler Anthony Lopes. Ce jeune portier français évolue actuellement sous les couleurs du FC Metz. À cause de la forte concurrence en équipe première, il a notamment évolué avec l’équipe réserve des Grenats cette saison. Il a disputé trois matches avec l’équipe première du FC Metz en Coupe de France et a encaissé trois buts.

Les pensionnaires de la Beaujoire ont fait le forcing et ont trouvé un accord définitif avec le FC Metz. Alexis Mirbach est officiellement un gardien de but du FC Nantes. Le FC Nantes a annoncé sa signature ce lundi 30 juin 2025. Le jeune gardien de but rejoint les Canaris pour les trois prochaines saisons. « Le jeune gardien de but Alexis Mirbach s’engage pour trois saisons (Juin 2028) avec le FC Nantes. », indique le club dans un communiqué.

Alexis Mirbach sera le deuxième gardien de but du FCN derrière Anthony Lopes.

