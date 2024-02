OM : Gattuso, ce qu’il pense après le nul contre Metz

L’OM a été accroché encore par le FC Metz (1-1), vendredi, en ouverture de la 21e journée de Ligue 1. Malgré cela, Gennaro Gattuso reste optimiste pour la suite de la saison.

L’OM s’enfonce dans la crise après 5 matchs sans victoire

Plus rien ne va à l’OM ! L’équipe de Gennaro Gattuso ne gagne plus ! Après la défaite contre l’OL lors du déterminant Olympico (1-0), Marseille a concédé un cinquième match sans victoire, vendredi, face au FC Metz, au Vélodrome. Marseille a inscrit le premier but par Faris Moumbagna (56e). Mais 5 minutes plus tard, les Messins ont égalisé par Matthieu Udol.

En plus de la défaite à Lyon, ce match nul est le 4e des Olympiens, lors de leurs cinq derniers matchs. Mathématiquement, ils ont pris seulement 4 points sur 15 possible.

Grâce au point partagé avec le club mosellan, l’OM est 7e avec 30 points, mais provisoirement. Il pourrait se faire doubler par le Stade de Reims (30 points) et le Stade Rennais (28 points), qui jouent dimanche.

Gennaro Gattuso reconnait une crise à Marseille, mais reste optimsite

En tout cas ce nul contre Metz plonge davantage les Marseillais dans la crise. Mais contre toute attente, Gennaro Gattuso garde son calme. Il est optimiste pour la suite du championnat. « Je ne serais pas là si je n’y croyais pas […] », a-t-il rassuré en conférence de presse à la fin de la rencontre. « On peut parler de mini crise, car ça fait cinq matchs sans victoire, mais il reste beaucoup de matchs », a poursuivi le technicien italien.

Ce dernier ne veut rien lâcher. Il compte s’accrocher jusqu’au bout, pour finir dans le top 4. « J’y crois. Je suis le capitaine de cette équipe et je veux la mener à bon port », a déclaré Gennaro Gattuso pour finir.