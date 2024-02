OM : Les supporters en rage contre un cadre de Gennaro Gattuso

En pleine crise, les supporters de l’Olympique de Marseille ne manquent pas l’opportunité de tirer sur les joueurs. C’est le cas avec un des cadres de Gennaro Gattuso.

OM : Valentin Rongier dans le viseur des supporters

Valentin Rongier est un joueur de l’Olympique de Marseille, qui évolue au poste de milieu de terrain. Il est actuellement blessé au genou et n’a pas joué depuis novembre 2023. Malgré son absence, il a été critiqué par certains supporters de l’OM, qui lui reprochent son manque de caractère, de leadership et d’implication. Ces critiques se sont accentuées lors d’une réunion entre les dirigeants, le staff, les joueurs et les représentants des supporters, qui a eu lieu le 6 février 2024, après la défaite des hommes de Gennaro Gattuso contre Lyon (1-0).

Rongier a pris la parole pour défendre le projet du club et le choix de l’entraîneur Gennaro Gattuso, mais il n’a pas convaincu les fans, qui lui ont fait savoir qu’il ne véhiculait pas l’image du club. Valentin Rongier a déclaré qu’il comprenait la frustration des supporters, mais qu’il ne se laissait pas affecter par les critiques. Il a affirmé qu’il est attaché à l’OM et qu’il travaille dur pour revenir sur les terrains et aider l’équipe à remonter au classement.