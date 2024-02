OL : Lyon renverse Montpellier et poursuit sa remontée en Ligue 1

Vainqueur de Montpellier (1-2), Lyon poursuit sa remontée au classement. Mais Pierre Sage se montre plus exigeant.

Lyon fait un bond au classement et s’éloigne de la zone rouge

L’Olympique Lyonnais a renversé le Montpellier HSC en deuxième période, dimanche, en clôture de la 21e journée de Ligue 1. Alexandre Lacazette (74e), puis Maxence Caqueret (82e) sont les buteurs de l’OL. Ils ont répondu à Arnaud Nordin (23e) au stade de la Mosson. C’est la deuxième victoire consécutive de Lyon en championnat.

Renforcée pendant le marché d’hiver, l’équipe de Pierre Sage remonte au classement grâce à ce second succès. Elle fait un bond de deux rangs, de la 15e à la 13e place et a désormais une avance de 5 points sur le premier club relégable. Grâce à son mercato hivernal réussi, le club rhodanien renait dans cette phase retour de la saison.

Pierre Sage « satisfait du résultat, mais pas du match produit »



L’entraineur de l’OL a apprécié la réaction de son équipe, qui a renversé Montpellier, mais il estime qu’il y a encore des points à améliorer. Il se dit « satisfait du résultat, mais pas du match produit ». Dans son analyse, il note que « qu’en première mi-temps, les Gones ont eu le ballon, mais ils n’ont pas bien utilisé les espaces ». « La gestion de notre match a été défaillante », a-t-il déploré.

Pour rappel, Pierre Sage et sur la bonne voie pour assurer le maintien de Lyon dans l’élite, mais aussi aller le plus loin possible en coupe de France. Son bilan est de 10 victoires et 2 défaites, sur les 10 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Le prochain rendez-vous de l’OL est fixé au vendredi 16 février. Les Lyonnais affronteront l’OGC Nice (2e) en ouverture de la 22e journée du championnat.