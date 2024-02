PSG : Le site du nouveau stade du Paris SG connu avant le 16 mars ?

Face au refus de la Mairie de Paris de lui vendre le Parc des Princes, le PSG est à la recherche d’un site pouvant abriter son nouveau stade. Et les choses pourraient se préciser assez rapidement.

PSG : Nasser Al-Khelaïfi reçoit de l’aide pour le nouveau stade

Lassé par les tergiversations d’Anne Hidalgo et la Mairie de Paris, Nasser Al-Khelaifi a confirmé que le Paris Saint-Germain veut désormais tourner la page du Parc des Princes en allant s’installer sur un autre site. « C’est trop facile de dire maintenant que le stade n’est plus à vendre. On sait ce que l’ont veut, on a gâché des années à vouloir acheter le Parc. C’est fini maintenant, on veut bouger du Parc ! », a lancé le président parisien après le congrès du comité exécutif de l’UEFA.

Une déclaration qui intervient à la suite du nouveau refus du Conseil de Paris de vendre le stade. Et alors que cette déclaration de l’homme d’affaires qatari a créé une onde de choc dans la capitale, une élue républicaine s’est proposée pour aider le Paris SG à trouver le site pouvant abriter son nouveau stade.

Valérie Pécresse passe à l’action pour le nouveau stade du PSG

Depuis vendredi, Valérie Pécresse a proposé ses services à Nasser Al-Khelaïfi pour trouver un site à même d’abriter le nouveau stade du Paris Saint-Germain. Et ce lundi, France Bleu Paris révèle que la présidente de la région Île de France s’est déjà mise à la tâche en envoyant un message aux différents maires de la région parisienne afin de trouver un lieu pouvant accueillir le prochain stade du club de la capitale française.

« Dimanche soir, la présidente de la région a démarché sur Whatsapp les maires des villes franciliennes de plus de 10.000 habitants disposées à accueillir la nouvelle enceinte du PSG », indique le média francilien, qui ajoute que Valérie Pécresse « précise que la recherche « porte sur un site de 50 hectares proche de transports routiers et collectifs, pouvant accueillir un stade et une infrastructure hôtelière. »

L’ancienne ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche demande donc aux maires, qui « disposent de réserves foncières ou de friches constructibles suffisantes et son intéressé », de la contacter avant le 16 mars. » Le site pouvant abriter le nouveau stade du Paris SG pourrait donc être connu à cette date.