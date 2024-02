PSG : Parc des Princes ! Anne Hidalgo répond cash à Al-Khelaïfi

PSG : Nasser Al-Khelaïfi met la pression sur Anne Hidalgo

En réponse à la dernière décision du conseil de Paris de mettre un terme définitif à la vente du Parc des Princes, Nasser Al-Khelaïfi a officiellement annoncé le prochain départ du Paris Saint-Germain de son mythique stade.

« C’est trop facile de dire maintenant que le stade n’est plus à vendre. On sait ce que l’ont veut, on a gâché des années à vouloir acheter le Parc. C’est fini maintenant, on veut bouger du Parc ! », a lancé le président parisien après le comité exécutif de l’UEFA ce jeudi.

Par cette sortie fracassante, Nasser Al-Khelaïfi a souhaité accentuer la pression sur la Mairie de Paris. Selon France Info, le club de la capitale envisage également d’arrêter tous ses investissements en faveur des travaux de développement du Parc des Princes pour se concentrer sur un déménagement que les dirigeants estiment « forcé. »

Une décision qui ne semble pas faire peur à Anne Hidalgo, qui a tenu à rafraîchir la mémoire au Paris Saint-Germain sur l’accord de bail qui les lie.

Le PSG contraint de respecter ses engagements ?

En effet, selon les informations recueillies par le journal Le Parisien, Nasser Al-Khelaïfi pourrait être freiné dans sa volonté de quitter le Parc des Princes par une clause de l’accord qu’il a passé avec Anne Hidalgo.

Le quotidien régional explique que le contrat de location qui se tend jusqu’en 20243 oblige le Paris Saint-Germain à occuper l’enceinte de Saint-Denis jusqu’à cette date, mais surtout à exécuter tous les aménagements prévus, c’est-à-dire les travaux de développement du stade.

Concernant la vente du Parc des Princes, des proches d’Anne Hidalgo affirment que cette décision devra obligatoirement passer par un vote du conseil de Paris. Mais dans l’immédiat, la Ville de Paris veut un retour à la table des négociations avec le Paris SG pour discuter de l’avenir du mythique stade.