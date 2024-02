ASSE : relancée face à Troyes, Saint-Étienne peut viser la L1

L’ASSE a étrillé Troyes lundi soir et fait un grand bond au classement de Ligue 1. L’AS Saint-Étienne réalise ainsi une bonne opération dans la course pour la montée en Ligue 1.

Une victoire face à Troyes qui relance l’ASSE

L’AS Saint-Étienne a redressé la barre lundi en remportant une précieuse victoire à 3 points. Elle a infligé une lourde défaite (5-0) à l’ES Troyes AC lors du dernier match de la 24e journée de Ligue 2. Le succès de Saint-Étienne a commencé par un but contre son camp d’Abdoulaye Ndiaye (16e). Le buteur Ibrahim Sissoko a inscrit ensuite le deuxième but des Verts peu avant la mi-temps (38e).

En deuxième période, l’équipe d’Olivier Dall’Oglio a déroulé, en claquant trois autres buts à l’adversaire. D’abord par la recrue Nathanaël Mbuku (51e), puis par Yvann Maçon (63e). La belle soirée de l’ASSE a été clôturée par une réalisation du capitaine Anthony Briançon (78e).

Retour salvateur du buteur Ibrahim Sissoko

En plus de retrouver de l’efficacité, les Stéphanois ont été solides défensivement, comme le confirme ce clean sheet. Pour rappel, les Stéphanois étaient sur une série de deux défaites (conter Amiens et Dunkerque), sans avoir marqué le moindre but.

Sur ce succès étincelant, le retour du meilleur buteur Ibrahim Sissoko est salvateur pour les Verts. Auteur de 8 buts en 19 matchs lors de la phase aller du championnat, l’attaquant malien était absent depuis début janvier puisqu’il participait à la Coupe d’Afrique des Nations (CAN).

Saint-Etienne à la porte du top 5

Grâce à cette large victoire, l’ASSE remonte au classement, de la 12e à la 7e place, avec 35 points. Elle n’a plus que 5 points de retard sur Laval et Grenoble Foot, qui sont respectivement 4e et 3e. Mieux, Sainté est à seulement un point de la 5e place. Ce qui est de bon augure pour Olivier Dall’Oglio et ses joueurs engagés dans la course à la montée en Ligue 2.

À noter que Saint-Étienne vise désormais les trois dernières places du top 5 pour espérer jouer les barrages qui lui permettraient de retrouver l’élite du football français. Les deux premières places sont solidement occupées par l’AJ Auxerre (47 points) et Angers SCO (46 points).