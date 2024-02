Stade Rennais : Le SRFC frappe un gros coup avant de défier Milan

À quelques heures de son seizième de finale aller de la Ligue Europa à San Siro, ce jeudi soir, le Stade Rennais s’est offert un très gros coup en Italie.

Le Stade Rennais réalise un magnifique coup de com

Ce jeudi, à 21 heures, le Stade Rennais sera sur la pelouse du mythique San Siro pour affronter l’AC Milan en barrage aller de Ligue Europa. En marge de cette rencontre, le club breton s’est offert une belle publicité dans l’un des quotidiens les plus vendus d’Italie.

En effet, avant de défier l’équipe de Mike Maignan, Olivier Giroud et Théo Hernandez, le SRFC a acheté une page entière dans La Gazzetta dello Sport pour célébrer ce choc européen. Dans un message rédigé en italien, le Stade Rennais a notamment exprimé sa fierté, sa passion et sa ferveur à l’approche du match contre les Rossoneri.

« SRFC de la première à l’ultime minute. Tout donner. Fierté, passion et ferveur se retrouvent ce soir à San Siro. Nous serons des milliers à célébrer l’amour de nos couleurs, le rouge et le noir ! Allez Rennes ! », écrit le club français dans le média transalpin. Et ce n’est pas tout puisque les hommes de Julien Stéphan ne seront pas orphelins dans les travées du stade milanais.

10 000 supporters du SRFC attendus à Mila

Désireux d’appuyer son ambition jusqu’en Italie et de réaliser un coup de communication à l’international, le Stade Rennais s’est acheté une page de publicité dans la Gazzetta dello Sport pour encourager Julien Stéphan et ses joueurs.

Dans ce même élan, les supporters du club rennais ont aussi voulu marquer le coup en faisant le déplacement en grand nombre pour aller pousser leur équipe dans les tribunes du stade de l’AC Milan pour le rendez de ce soir. En effet, Steve Mandanda et ses coéquipiers pourront compter sur une marée historique de supporters puisque 8000 à 10.000 irréductibles du SRFC sont attendus à San Siro ce jeudi soir.