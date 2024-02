Stade Rennais : Julien Stéphan tient le remplaçant d’Enzo Le Fée

Alors que Enzo Le Fée va manquer plusieurs semaines de compétition, l’entraîneur du Stade Rennais aurait une idée claire sur le remplacement de son milieu de terrain français.

Stade Rennais : Julien Stéphan sans Enzo Le Fée durant 5 à 6 semaines

Sorti sur civière au bout de trois minutes de jeu après une déchirure au niveau des ischio-jambiers, mardi, à Sochaux, à l’occasion des huitièmes de finale de la Coupe de France, Enzo Le Fée va manquer plusieurs semaines de compétition.

« Les examens ont confirmé une blessure musculaire à l’ischio qui va le tenir éloigné des terrains pendant plusieurs semaines », a expliqué l’entraîneur rennais Julien Stéphan en conférence de presse ce vendredi. « On table pour l’instant jusqu’à la trêve internationale (26 mars), peut-être Marseille (week-end du 17 mars) en cas de guérison plus rapide, mais pas avant », a ajouté le successeur de Bruno Genesio.

Arrivé en juillet passé en provenance du FC Lorient contre un chèque de 20 millions d’euros, Enzo Le Fée devrait donc manquer environ un mois et demi de compétition. Une mauvaise nouvelle pour le SRFC tant le joueur de 24 ans s’était rendu indispensable dans le système de jeu des Rouge et Noir depuis l’avènement de Julien Stéphan sur le banc. Mais le coach du Stade Rennais aurait sa petite idée pour combler l’absence du natif de Lorient.

Ludovic Blas pour remplacer Enzo Le Fée ?

Dans le double pivot du 4-4-2, Enzo Le Fée avait un véritable rôle moteur dans le redressement du Stade Rennais depuis fin décembre, avec notamment huit matches sans défaite toutes compétitions confondues. Sa blessure est donc un terrible coup dur pour Julien Stéphan. Mais le technicien français pourrait profiter de cette situation pour relancer Ludovic Blas.

« On va voir comment ça se passe, j’ai quelques idées en tête. Il faudra repenser certaines choses, voir si un des défenseurs centraux peut intégrer la rotation au milieu éventuellement, ou passer aussi avec un milieu à trois avec des profils différents », a indiqué Stéphan. Selon les informations du journal L’Equipe, les défenseurs Jeanuël Belocian et Guéla Doué ont déjà évolué au milieu et pourraient donc dépanner durant l’absence d’Enzo Le Féé.

Mais le quotidien sportif précise également que faire reculer Ludovic Blas, qui a déjà évolué devant la défense ou en tant que relayeur à Nantes, pourrait aussi faire partie des solutions de l’entraîneur du Stade Rennais. « Ça dépend du rapport de forces installé, du moment du match. Sur un match ou un bout de match, ça me semble plausible », acquiesce le coach de 43 ans.