OM : Samuel Gigot reçoit une mauvaise nouvelle avant le Shakhtar

À quelques heures du match contre le Shakhtar Donetsk, Samuel Gigot a reçu une mauvaise nouvelle. Le défenseur de l’OM a écopé d’une suspension de la part de LFP.

OM : La LFP confirme la suspension de Samuel Gigot

Ce jeudi soir, l’Olympique de Marseille se déplace sur la pelouse de Volksparkstadio, à Hambourg, avec un objectif clair : affronter le Shakhtar Donetsk dans le cadre des barrages de la Ligue Europa et renouer enfin avec la victoire. Après un début d’année 2024 marqué par des performances décevantes, les Phocéens cherchent à rebondir sur la scène européenne et faire vibrer leurs supporters. Il faut dire que les récents résultats de l’OM sur le plan national ont laissé les fans sur leur faim.

Éliminés de la Coupe de France et enchaînant cinq matchs sans victoire en championnat, les Marseillais peinent à retrouver leur forme olympique. Leur dernier affrontement contre le FC Metz, soldé par un match nul (1-1), a particulièrement été frustrant. La rencontre a aussi été marquée par l’exclusion de Samuel Gigot, réduisant l’équipe phocéenne à dix à la 30e minute de jeu. Et si les Marseillais espéraient une levée de la suspension du défenseur français, ils ont été douchés par la décision ferme de la Commission de discipline de la LFP. Via u communiqué publié sur son site, l’instance a confirmé sa sanction d’un match.

Samuel Gigot sera suspendu pour le match contre Bres

Cette suspension signifie que Samuel Gigot sera absent pour le prochain match de l’Olympique contre le Stade Brestois lors de la 22e journée de la Ligue 1. Son absence représente un nouveau défi pour Gennaro Gattuso, qui devra composer sa défense sans son vice-capitaine. Le retour de Chancel Mbemba devrait permettre de combler cette perte défensive.

En attendant, l’OM aborde le match contre le Shakhtar Donetsk avec détermination, conscient de l’importance de cette rencontre pour la suite de sa saison. Une victoire lors de ce rendez-vous européen pourrait insuffler un nouvel élan à l’équipe et lui permettre de renouer avec la confiance et des résultats positifs. Jonathan Clauss a aussi été suspendu pour une accumulation de cartons jaunes, 3 en moins de 10 rencontres. Le latéral droit manquera le match face à Montpellier.