Énorme : Quatre joueurs balayés par le RC Lens ! (Officiel)

Dans un rapport publié sur ses réseaux sociaux ce jeudi 26 juin 2025, le RC Lens a officialisé le départ de quatre joueurs. Il s’agit de M’Bala Nzola, Denis Petric, Matthew Ryan et Nampalys Mendy.

RC Lens : M’Bala Nzola retourne à Fiorentina

Fin de suspense concernant l’avenir de M’Bala Nzola. L’attaquant angolais ne verra pas l’option d’achat de son contrat élevée. Il quitte ainsi le RC Lens et retourne en Italie, notamment sous les couleurs de la Fiorentina. Lors de son contrat de prêt en Artois, M’Bala Nzola a disputé 24 matchs toutes compétitions confondues, inscrivant 7 buts et délivrant une passe décisive. Avec La Viola, le natif de Buco-Zau est sous contrat jusqu’en juin 2027.

Fin d’une aventure timide pour Denis Petric

Arrivé au RC Lens en août 2024, Denis Petric a vécu une saison décevante en Artois. Le gardien de but slovène de 37 ans n’a disputé aucun match en raison de la concurrence à son poste. Il quitte les Sang et Or bredouille et devient un joueur libre de tout engagement. L’ancien joueur du FC Nantes peut s’engager avec le club de son choix. Photo de Nampalys Mendy du RC Lens

Pas de prolongation pour Matthew Ryan

Un temps annoncé pour poursuivre l’aventure avec le RC Lens au-delà de cet été, Matthew Ryan quitte finalement le club artésien. Le gardien de but australien de 33 ans est arrivé en janvier dernier pour compenser le départ de Brice Samba. Il est devenu le portier numéro un des Sang et Or, devant Hervé Koffi, également en instance de départ.

Auteur de 14 matchs pour 6 clean-sheets, les performances de Matthew Ryan n’ont malheureusement pas suffi pour convaincre le club de le conserver. Le RC Lens a annoncé son départ ce jeudi, alors que son contrat de prêt prend fin le 30 juin prochain. Matthew Ryan devra se trouver un nouveau point de chute pour se relancer.

Fin de l’idylle entre Nampalys Mendy et le RC Lens

Arrivé au RC Lens en 2023, Nampalys Mendy a connu une fin d’aventure malheureuse. Ne rentrant plus dans les plans du club artésien, l’international sénégalais de 33 ans n’a disputé que dix matchs tout au long de la saison 2024-2025. Désormais joueur libre de tout engagement après son départ du RC Lens, Nampalys Mendy peut s’engager avec son club de choix. Il est fortement convoité en Arabie Saoudite et au Qatar.