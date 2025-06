Stade Rennais : Loïc Désiré a tranché pour Mikayil Faye !

Le directeur sportif du Stade Rennais, Loic Désiré scelle l’avenir du défenseur sénégalais, Mikayil Faye. La pépite sénégalaise va rester en Bretagne.

Mercato Stade Rennais : La décision du SRFC tombe pour Mikayil Faye

Mikayil Ngor Faye restera au Stade Rennais la saison prochaine. Le jeune défenseur sénégalais a vécu le calvaire à Rennes cette saison depuis son arrivée en provenance du FC Barcelone. L’adaptation à la Ligue 1 a été très difficile pour le Sénégalais. Barré par la concurrence, Mikayil Ngor Faye se contente du rôle de remplaçant. Il a disputé 12 matches avec le Stade Rennais cette saison.

Selon certains médias, l’international sénégalais figure sur la liste des potentiels départs cet été. Mais une nouvelle fraîche vient de tomber concernant l’avenir Mikayil Faye. Selon les informations de L’Equipe, la position du Stade Rennais est désormais connue.

Le Lion de la Teranga entre pas dans les plans du technicien rennais, Habib Beye et va rester au Roazhon Park cet été. Il aura du temps de jeu la saison prochaine afin de continuer sa progression. Sauf retournement de situation, on verra Mikayil Faye sous la maillot rouge et noir la saison prochaine.